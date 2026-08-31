EOSB/Küpeli “Sanayimizin Rekabet Gücünü Üretim, Teknoloji ve İnsanla Büyüteceğiz”

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Türkiye imalat sanayisi, talepteki yavaşlama, küresel pazarlardaki rekabet, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yüksek işletme ve enerji maliyetleri ile nitelikli iş gücü ihtiyacının aynı anda hissedildiği kritik bir süreçten geçiyor. İstanbul Sanayi Odasının Türkiye İmalat PMI verisine göre sanayi sektörü 27 aydır daralma bölgesinde yer aldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayinin karşı karşıya bulunduğu bu tablonun yalnızca bugünün üretim rakamları üzerinden değil, Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedefleri bakımından ele alınması gerektiğini belirtti.

Küpeli, “Sanayileşme; istihdamın, ihracatın, teknolojik yetkinliğin, yerli üretimin ve ekonomik bağımsızlığın temelidir. Türkiye’nin üretim gücünü koruması, sadece mevcut kapasitesini muhafaza etmesiyle değil; yeni yatırımlar, yüksek katma değerli üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik adımlarıyla büyütmesiyle mümkündür. Bugün sanayicimizin önünü görebileceği, finansmana erişimin güçleneceği ve rekabetçiliği destekleyecek bir üretim iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Son zamanlarda tüm şehirlerimizde her köşe başına yan yana adeta mantar gibi çoğalan ve hızla açılmaya başlayan kafelere değil, OSB’lerde teknoloji üreten ve nitelikli üretim yapılan sanayi tesislerine ihtiyacımız var. Ancak Eskişehir OSB’de olduğu gibi birçok OSB’de yeni sanayi yatırımları ciddi anlamda durmuş durumda. Buna engel olunmalı ve yeni sanayi yatırımlarının artması için çok etkin ve hızlı tedbir almak durumundayız” dedi.

İmalat sanayisindeki istihdamın toplam ücretli çalışanlar içindeki payının son yıllarda gerilemesi de dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Bu gelişmelerin üretim ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini açık biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Küpeli, “Sanayi istihdamındaki gerileme, yalnızca bir iş gücü verisi değildir; üretim kabiliyetimiz, nitelikli insan kaynağımız ve geleceğe dönük yatırım iştahımız açısından da güçlü bir uyarıdır. Sanayicinin üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam edebilmesi için yapısal çözümleri hızla hayata geçirmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı Eskişehir OSB’de Yapıldı

Sanayinin yoğun gündemi, 24 Ağustos 2026 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın ve OSBÜK Yönetiminin katılımıyla, Eskişehir OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısında da kapsamlı biçimde ele alındı. İç Anadolu’daki 75 organize sanayi bölgesinin başkan ve bölge müdürlerini Eskişehir’de buluşturan toplantıda; yatırım, üretim, finansmana erişim, enerji maliyetleri, nitelikli iş gücü, ihracat pazarları ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıkları istişare edildi.

Küpeli, “Böylesine önemli bir toplantıya Eskişehir OSB olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduk. Sanayimizin sorunlarını ortak akılla konuşmak, çözüm önerilerini güçlendirmek ve sahadaki gerçekleri karar vericilerle paylaşmak büyük önem taşıyor. İç Anadolu’daki OSB’lerin yılın ilk yedi ayında elektrik tüketimindeki yüzde 5,2’lik artış, zorlu koşullara rağmen üretimden vazgeçilmediğinin somut göstergesidir. Türkiye ortalamasının yüzde 1 olduğu bir dönemde bu performans, bölgemizin üretim iradesini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Kavi Wellness cCub: sanayide insan odaklı yaşam modeli

Eskişehir OSB’nin üretim altyapısının yanında çalışanların sosyal yaşamına yönelik çalışmalarıyla da örnek olmaya devam ediyor. Eskişehir OSB Yaşam Park bünyesinde 2025 yılı sonunda hizmete giren Kavi Wellness Club, sanayi çalışanları, sanayiciler ve Eskişehirliler için çağdaş bir spor ve yaşam alanı olarak önemli bir çekim merkezi oldu.

3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Kavi Wellness Club; fitness, CrossFit, boks, spinning, reformer pilates, squash, basketbol, yüzme havuzu ve spa imkânlarını bir araya getiriyor. Merkezden sorumlu olan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva “Güçlü sanayi; yalnızca makine, tesis ve üretim hatlarından ibaret değildir. Güçlü sanayi, çalışanının sağlığını, sosyal yaşamını, motivasyonunu ve yaşam kalitesini önemseyen bir anlayışla mümkün olur. Kavi Wellness Club, bu yaklaşımımızın somut bir sonucudur. Amacımız, çalışanlarımızın ve sanayicilerimizin yoğun iş temposu içinde nefes alabilecekleri; spor, sağlık ve sosyal yaşamla buluşabilecekleri nitelikli bir merkez oluşturmaktır. Doğru bir merkez kurduğumuzu bugün ulaştığımız yüksek kullanıcı sayısından da görüyoruz. Sanayicimizden ve çalışanlarımızdan büyük talep var” dedi.