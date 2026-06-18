Er-Bakır, 2026’nın En Gözde Şirketler araştırmasında metal sektöründe 3.’lük ödülü aldı

EKONOMİ / DENİZLİ

Realta Danışmanlık tarafından 2009 yılından bu yana yürütülen “En Gözde Şirketler” işveren algısı araştırmasında, Er-Bakır A.Ş., metal sektöründe 3.’lük ödülünü aldı. Er-Bakır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Başkanı Sedat Erikoğlu, gençler için yalnızca görünür olmak değil, onlara ilham veren, fayda sağlayan ve sürdürülebilir bir gelişim yolculuğu sunan bir şirket olabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Er-Bakır’da kariyerin, sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine koyan, sosyal etki yaratan ve yalnızca kâr değil değer üretmeyi amaçlayan bir organizasyonda uzun soluklu bir gelişim yolculuğuna davet anlamına geldiğini söyleyen Erikoğlu, “Bu anlamlı ödülde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizi tercih eden genç yeteneklere teşekkür ediyoruz. Bu araştırma yalnızca bir sıralama değil; gençlerin değişen kariyer beklentilerini, çalışma hayatından ne beklediklerini ve şirketlere yönelik algılarını ortaya koyan kapsamlı bir çalışma niteliği taşıyor” dedi.

Çalışanın kurumu seçtiği bir dünyada, güçlü bir işveren markasının yalnızca görünür olmakla değil, güven veren, erişilebilir ve samimi bir ilişki kurmakla mümkün olduğunu söyleyen Erikoğlu, “Bu nedenle Er-Bakır olarak gençlerle buluşabildiğimiz her alanda onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yeni mezun ve genç yetenek gelişim programlarımız, kariyer günleri ve kampüs buluşmalarımız, yapılandırılmış staj imkânlarımız, kariyer yolculuğunun her aşamasında erişilebilir bir kurum olma yaklaşımımızla gençlere destek oluyoruz” dedi.

130 bine yakın katılımcı dahil oldu

450 şirket araştırma kapsamına alındı. Şirketler, üniversite öğrencileriyle yapılan fokus gruplarda belirlendi. 2026 yılında araştırmaya yaklaşık 90 bin öğrenci ve 40 bin genç profesyonel olmak üzere toplamda 130 bine yakın katılımcı dahil oldu. Katılım duyuruları; 3İK network’ü, öğrenci kulüpleri, üniversite yönetimleri ve e-posta kanalları aracılığıyla gerçekleştirildi. Şirketlerin işveren algısı; şirket kültürü, çalışma ortamı, kariyer beklentileri ve gençlerin tercih ettiği iletişim yöntemleri gibi başlıkları kapsayan 76 soruluk kapsamlı bir ölçümleme ile değerlendirildi.