Ercan Özel: “Yenişehir, yeni yatırımlarla kısa sürede büyüyecek”

EKONOMİ/BURSA

Yenişehir’in gelişimine paralel ilçedeki istihdamın ve katma değerin de yükselmesi adına çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi, ilçedeki yatırımı artırmak adına çalışmaya devam ediyor. Yenişehir’in çok kısa süre içerisinde aldığı yatırımlarla büyüyeceğini belirten Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bizim önceliğimiz, ilçemizde istihdamı artırmak. Ancak her yatırımın, ilçemize değer katacağını bildiğimiz gibi nüfus artışına da vesile olacağını biliyoruz. Haliyle bizim şehrimizi her yönüyle geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz. Yenişehir’in yapı stokunu, yeni yapılaşmaya açılması gereken alanları, sanayi alanlarını, sosyal donatı alanlarını planlamamız gerekiyor. Bu plan dahilinde şehrimizin rahatlıkla büyümesini sağlayabiliriz” diye konuştu.

Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni yeni imar revizyon planıyla yatırım yapılabilir bir duruma getirdiklerini de söyleyen Özel, “Bacasız Sanayi Bölgesi olan Sümbüllük Mevki’nde altyapı çalışmaları başlıyor. Aynı zamanda Yenişehir’de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için de somut adımlar atılıyor. Burası tamamlandığında artı 14 bin yeni istihdam sağlayacak alanının oluşacağını tahmin ediyoruz. Yani, yakın gelecekte Yenişehir’de istihdamla birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesi de artmış olacak” ifadelerini kullandı.