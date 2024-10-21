Erciyes yeni rekorlar peşinde

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Uluslararası tesislere ve konforlu otellere sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, 26 milyon metrekare alan içerisinde son teknoloji ile donatılan 2’si gondol, 19 mekanik tesis, 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı pisti ile misafirlere kayak yapma imkânı sunuyor.

Erciyes Dağı’nda 15 otel ve 3 bin yatak ve şehir merkezinde ise 10 bin yatak kapasitesiyle misafirlere konaklama imkânı sunulduğunu belirten Başkan Elcuman, kış sezonu hem dağ otelleri hem de şehir otellerinin neredeyse yüzde yüz doluluk oranıyla geçirdiğini ifade etti.

“Erciyes’te 2 otel daha faaliyetlerine başlamış olacak”

Elcuman, Erciyes’te 3 otelinde inşaatının devam ettiğini dile getirerek, “ Erciyes’te kayak sezonunun Aralık ayının ortasından itibaren açılmasını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl hava şartlarından dolayı kar hem geç yağdı hem de istediğimiz seviyede değildi ama biz 154 adet Türkiye’deki en gelişmiş suni karlama sistemiyle kar yağmasa dahi kar üreterek tüm pistlerimizi zamanında hazır hale getirdik. Bilindiği üzere son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan artışla birlikte dağdaki konaklama imkanının yetersiz kalması, otel yatırımcılarını bölgeye çevirdi. Erciyes’te bu yıl yapımı tamamlanarak 2024-2025 kayak sezonunda 2 otel daha faaliyetlerine başlamış olacak. Hizmete girecek oteller ile birlikte Erciyes’teki otel sayısı 17’e çıkacak, yatak kapasitesi 3 bin 200’e ulaşacak. Ayrıca 3 otelin de inşaatı devam ediyor. Erciyes’e yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız ile de görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

Elcuman, tüm dünyadan misafir kabul eden bir merkez haline geldiklerini belirterek, geçen yıl 2,5 milyon misafir ile ziyaretçi rekoru kırdıklarını söyledi. Erciyes’in kış sezonunda yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Elcuman, “Sezon boyunca herhangi bir kapanma yaşanmaması, karın kalitesi ve modern tesislerin sürekli erişilebilir olması, ziyaretçilerin Erciyes’i tercih etme sebeplerinden biri oldu. Yine ülkemizin dört bir yanından misafirlerimizi ağırlayacağımız bir sezon geçireceğiz. 2024-2025 kayak sezonu için 3 milyon yerli ve yabancı turisti dağımızda ağırlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Elcuman, Türkiye’de kış destinasyonu olarak charter seferler ile yabancı turisti ağırlayan bir merkez olduklarını belirterek, her yıl 50 binin üzerinde yabancı turisti ağırlayan tek kayak merkezi olduklarını söyledi.

“İlk kez İskandinav ülkelerden Erciyes’e turistler gelecek”

Erciyes’in bilinirliği arttıkça farklı ülkelerden gelen turist sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Elcuman, “Rusya, Ukrayna, Belarus, ve Polonya’nın ardından geçtiğimiz sezon ilk kez Çek Cumhuriyeti’nden de her hafta gerçekleşen charter seferleri ile turistleri Erciyes’te ağırladık. Bu yıl da Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden direkt uçuşların devam edeceği 2024-2025 kış sezonunda, ilk kez İskandinav ülkelerinden de Erciyes’e turistler gelecek. Özellikle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya’da faaliyet gösteren seyahat acenteleri, Erciyes kayak tatili paketlerini yaz aylarından itibaren satışa sundu” dedi.

Türkiye’ye ve Kayseri’ye ilk olacak sportif etkinlikleri kazandıracaklarını vurgulayan Elcuman, “Dört mevsim işlevsel bir turizm noktası haline gelen Erciyes, sadece kış sporları ile kalmayıp yazın da çok çeşitli dağ ve tabiat turizmi ile beraber tüm spor branşlarını içine alan yüksek irtifa kamp merkezi olarak ön plana çıkıyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 8 adet futbol sahası, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, 12 adet tenis kortu, basketbol, voleybol sahası, bisiklet parkurları yazın da Dünyanın dört bir yanından takım ve sporcuları misafir ediyor. Bu yaz 30’dan fazla futbol takımı ağırladık, yerli ve yabancı gelen turist sayısı dikkate alındığında 12 ay boyunca şehir ve ülke ekonomisine 4 milyar TL’lik direkt bir ekonomi doğurmakta ve bu ekonomi bütün halk kesimlerine fayda olarak dönmektedir” ifadelerine yer verdi.