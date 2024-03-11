Erciyes’in ev sahipliğinde yapılan Snowcross 140 ülkeden izlendi

KAYSERİ / EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ. ve Motosiklet Federasyonu işbirliğinde Türkiye’de ilk kez Erciyes’te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası’nı tüm dünyadan sporseverler izledi. İstikbal SNX TÜRKİYE yarışının ödül töreni, yarışların tamamlanmasının ardından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Şampiyon Norveç'ten Magnus Reıten oldu. İkinci ABD'li Jesse Kırchmeyer, üçüncü Avusturya'dan Elias Bacher oldu. Ayrıca, İstikbal SNX TÜRKİYE'ye katılan kadın yarışçılar İsveç'ten Ida Rosell, İsviçre'den Samantha Gıllıeron ve ABD'den Kelly Jean Collıer'a da hatıra plaketleri verildi. İstikbal SNX TÜRKİYE, 140 ülkede canlı yayınlandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Çok güzel bir dünya şampiyonasını yüzümüzün akıyla tamamladık. Güzel bir organizasyondu. Erciyes’te bundan sonra çok daha coşkulu dünya şampiyonaları yapacağız. Bu ilkiydi, geleneksel hale gelecek. Kusursuz yapılan bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu. İstikbal SNX TÜRKİYE Şampiyonu Magnus Reıten de, "İlk motosikleti geçmek her zaman zordur. Bir fırsatını buldum ve geçtim. Bundan sonraki yarış daha zor olacak. Hazırlanarak daha iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

Türkiye’nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan İstikbal SNX TÜRKİYE yarışıyla Snowcross Dünya Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk yarışçılar olarak tarihe geçti.

Snowcross Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı 14 Nisan’da Finlandiya, üçüncü ve son ayağı 21 Nisan’da Norveç’te yapılacak etaplarla tamamlanacak.