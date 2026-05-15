Erciyes’in ferahlığı, Auran’ın imzasıyla yeniden yorumlandı

KAYSERİ/EKONOMİ

Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, basın mensuplarıyla paylaştığı değerlendirmede, markanın temelinde genç yaşta başlayan ticaret deneyimi, üretme isteği ve Kayseri’den güçlü bir marka çıkarma hedefinin yer aldığını belirtti. “Auran Kozmetik’i yalnızca ürün üretmek için kurmadık. Kayseri’den doğan, kendi şehrinin değerlerinden güç alan, Türkiye’de büyüyen ve ileride global pazarlarda söz sahibi olabilecek bir marka inşa etmek için yola çıktık. Auran bizim için genç girişimcilik cesaretinin, Anadolu’nun üretim gücünün ve kokuyla kurulan duygusal bağın birleştiği bir hikâyedir” sözleriyle konuşmaya başlayan Karataş, üretim, tasarım, e-ticaret, pazarlama, operasyon ve müşteri deneyimi alanlarında kendi ekosistemlerini büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

Erciyes; Kayseri için yalnızca bir dağ değil, şehrin hafızası

Marka vizyonunun “more than smell” yani “kokudan daha fazlası” anlayışı üzerine inşa edildiğini kaydeden Karataş, Auran Erciyes Kolonyası hakkında da bilgiler verdi. Erciyes Kolonyası ile yalnızca yeni bir kolonya üretimi değil, Kayseri’nin en güçlü sembollerinden biri olan Erciyes Dağı’nı bir koku deneyimine dönüştürmeyi hedeflediklerini paylaşan Abdullah Karataş, “Kayseri’yi bir koku ile anlatabilir miyiz?” sorusunun ürün geliştirme sürecinin merkezi olduğunu söyledi.

Üretim gücünü dijitalleşmeyle birleştirdi

Auran Kozmetik’in büyüme hikâyesinde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, Anadolu’da doğan bir markanın üretim gücünü dijitalleşmeyle birleştirmesi oldu. Marka, Kayseri’de geliştirdiği üretim kabiliyetini e-ticaret kanallarıyla destekleyerek Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı. Karataş, e-ticareti yalnızca satış yapılan bir alan değil; müşteriyi tanımanın, ürün performansını ölçmenin, beklentileri analiz etmenin ve markayı sürekli geliştirmenin stratejik bir merkezi olarak gördüklerini belirtti. Karataş, dijital kanallardaki büyümeyi daha da güçlendirmeyi, Kayseri’nin üretim ve ticaret kültürünü Türkiye genelinde daha görünür hâle getirmeyi ve e-ticarette elde ettiği deneyimi global pazarlara açılma hedefinin önemli bir basamağına dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Auran’dan kadın futboluna destek

Marka, Kayseri Kadın Futbol Kulübü’ne de sponsor oldu. Kadın istihdamının güçlü olduğu bir çalışan profiline sahip olan Auran Kozmetik, kadınların sporda daha görünür olması, genç kızların cesaretlendirilmesi ve Kayseri’nin ulusal arenada başarıyla temsil edilmesi adına sosyal katkı projelerine de önem veriyor. Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, markanın da verdiği destekler sayesinde süper lige çıktı.

Abdullah Karataş, ilerleyen dönemde yeni ürünler geliştirmeye, üretim kapasitesini artırmaya, dijital kanallardaki büyümesini sürdürmeye, Kayseri’nin yerel değerlerini daha güçlü şekilde anlatmaya ve toplumsal katkı sağlayan projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi.