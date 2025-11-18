Erdem Naltekin, İMO Konya Şubesi Başkan Adaylığı'nı açıkladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şubesi'nin 15 Şubat 2026 tarihinde yapılacak seçimleri öncesinde, inşaat mühendisi ve şehir plancısı Erdem Naltekin, Öncü Sosyal Tesisleri’nde yoğun katılımla düzenlenen bir tanıtım toplantısıyla başkan adaylığını resmen duyurdu.

1984 Konya doğumlu olan Naltekin, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Konya Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun. 2015 yılından bu yana meslektaşlarıyla birlikte kurduğu Lodos Proje bünyesinde proje ve müşavirlik faaliyetlerini sürdüren Naltekin, hâlihazırda İMO Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

“Huzurlu bir kararlılıkla heyecanla ilerliyoruz”

Konuşmasında mesleğin çözüm bekleyen alanlarına dikkat çeken Naltekin, adaylık motivasyonunu, “Mesleğimizin gelişimi için güçlü bir değişim arzusuna sahibiz. Var olan her zorluk, bize çözüm üretme enerjisi ve kararlılığı veriyor. Hiçbir konuyu geçiştirmeden, her detaya özenle yaklaşacağız. Her konunun fikrî takibini yapacağız.”Her adımımızda takipte olacak, düşünceyi eyleme dönüştüren bir anlayışla ilerleyeceğiz” sözleriyle ifade etti.

“Şubat Yakın” sloganı ile seçim çalışmalarını sürdüren Naltekin, bu mesajın, “Göreve gelen her yönetimin iki yıllık sürenin ne kadar hızlı geçtiğini bilerek çalışması gerektiğini” hatırlattığını ifade etti.

BİZİMODA: Kapsayıcı ve katılımcı bir yapı

Başkan adayı Naltekin, oluşturdukları ekibe neden “BİZİMODA” adını verdiklerini ise, “Bizim derdimiz sadece seçim kazanmak değil. Herkesin kendini ait hissedebileceği, katkı sunabileceği ve hesap sorabileceği bir oda oluşturmak istiyoruz. Kapısı her zaman açık, birlikte üreten, birlikte karar veren bir İMO hedefliyoruz” diye açıkladı.

Gençler ve kıdemli üyeler için yeni dönem

Saha çalışmalarında, genç mühendislerin odaya karşı mesafeli olduklarını, kıdemli üyelerde ise sorunların artık kanıksandığını gördüklerini belirten Naltekin, “Genç–kadın–erkek–özel sektör–kamu ayrımı yapmadan tüm meslektaşlarımızın sorunlarına hızlı ve uygulanabilir çözümler üretmek önceliğimiz” dedi.

“Fikri takip” prensibi ana yaklaşım olacak

Naltekin, seçilmeleri halinde her mesleki başlığın sonuna kadar takipçisi vurgulayarak, “Her bir meslektaşımızın en küçük sorununun bile fikrî takibini yapacağız. Odamızın kültürü de bu olacak” şeklinde konuştu.

Seçim beyannamesi ve iletişim

BİZİMODA ekibinin seçim beyannamesi, www.subatyakin.com adresinde yayımlandığını ifade eden Naltekin ayrıca meslektaşların görüş ve taleplerini hem bu platform üzerinden, hem de 0540 42 İMO 42 WhatsApp hattının iletebileceğini duyurdu.

Toplantı, Erdem Naltekin’in “Oy değil, yol arkadaşlığı istiyoruz” sözleriyle tamamlandı.