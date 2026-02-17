Erdi Altıntaş: “Küresel riskler sigortayı stratejik hale getirdi”

EKONOMİ (BURSA) - Sigortanın yalnızca bir güvence değil, aynı zamanda ihracat başarısının sürdürülebilirliği için temel unsur olduğunu belirten Erdi Altıntaş, “Kara, deniz ya da hava yollarıyla ihracat yapılırken aktarma, sınır geçişleri, depolama süreleri gibi unsurlar maliyeti ve riski doğrudan etkiliyor. İhracatta yükün limandan çıkması artık başarı ölçütü değil. Ürünün alıcıya eksiksiz, zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşması esas olandır. Bu süreci garanti altına almanın en etkili yolu da sigortadır” dedi. ESA’nın 10 yılı aşkın sektör deneyimi ve özmal araçlarıyla taşımacılık başta olmak üzere, depolama, gümrükleme ve dış ticaret danışmanlığı ile birlikte sigorta süreçlerinde bütünleşik hizmet sunduğunu belirten Altıntaş, dünya ticaretinde artan risklerin sigortayı bir tercih olmaktan çıkardığını ifade etti.

Tedarik zincirinin artık çok daha karmaşık hale geldiğine işaret eden Erdi Altıntaş, bu noktada sigortanın ihracatçının elindeki en güçlü teminat aracı olduğuna dikkati çekti. Hedefinin yalnızca taşımacılık değil, güvenli teslimat sürecinin bütününü yönetmek olduğunu dile getiren Altıntaş, modern lojistik anlayışının artık risk yönetimiyle iç içe olduğunu ifade ederken de, “Lojistikte iş, taşımanın tamamlanmasıyla bitmez. Malın sigortalı, takip edilebilir ve güvenli şekilde teslim edilmesi markanın itibarı açısından belirleyicidir. Biz ihracatçının sadece yükünü değil, güvenini de taşıyoruz” şeklinde konuştu. Küresel ticarette yaşanan belirsizlikler, doğal afetler ve tedarik zinciri krizlerinin sigorta ihtiyacını artırdığını belirten Altıntaş açıklamasını, “Lojistik ve sigorta artık birbirini tamamlayan iki temel sektör haline geldi. Sigorta, ihracat sürecinin arka planında değil, tam merkezindedir. Bu bilinçle hareket eden her ihracatçı, uluslararası pazarda rekabet avantajı elde eder” diyerek tamamladı.