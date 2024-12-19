ERİAD Başkanı Şentuna: "Taşeron sistemi ve nitelikli eleman açığı inşaatın geleceğini zorluyor"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İnşaat sektörünün malzeme sanayisinden mimarlığa, mühendislikten teknik müşavirliğe kadar 250'den fazla sektörü etkileyerek ekonominin lokomotifi olarak öne çıktığını belirten ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, “Bu sektör, ülkelerin gelişimi açısından hayati önem taşımakla birlikte birçok sorunla karşı karşıyadır. Ekonomik sorunlar, işgücü sorunları, yasal ve bürokratik engeller ve sürdürülebilirlik sorunları inşaat sektörünü dört ana başlıkta etkileyen temel zorluklar olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Sektörün bugünü ve geleceği açısından en büyük sorun olarak işgücü eksikliğinin öne çıktığını dile getiren Şentuna, “İnşaat sektörü, geçmişte daha çok fiziksel güce dayalı bir iş olarak algılanmış ve bu algı gençlerin sektöre bakış açısını olumsuz etkilemiştir. “İş bulamadım, inşaatlarda çalışıyorum” söylemi gençler arasında sektörü düşük sosyal statülü bir meslek olarak gösterirken, iş kazaları, mesleki hastalıklar, mevsimsel süreklilik sorunu ve açık alanda çalışma koşulları da gençlerin ilgisini azaltmaktadır. Bu olumsuz etkiler sonucunda sektörde ciddi bir işgücü eksikliği oluşmuş, maliyetlerin artmasıyla birlikte yeterince donanımlı işgücü sağlanamaması da iş kazaları riskini yükseltmiştir. Yetersiz işgücünün etkisiyle taşeron sisteminin yaygınlaşması ve bu sistemin yeterli denetime tabi tutulamaması, sektörde kayıt dışı istihdama ve kayıt dışı ödemelere yol açmaktadır. Bu durum sektördeki firmaları yüksek vergi yüküyle karşı karşıya bırakmaktadır. Taşeron konusu, farklı boyutlarıyla ele alınması gereken ayrı bir sorun olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.

“Teknolojik yatırımlar modernleşmeye katkı sağlar”

Çıraklık sisteminin yeniden yapılandırılması ve mesleki eğitim merkezlerinin artırılmasının sektöre nitelikli işgücü kazandıracağına dikkat çeken Şentuna, “Ayrıca teknolojik yatırımlar, işlerin daha hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak ve inşaat sektörünün modernleşmesine katkıda bulunacaktır. Sektörün önemi ve geleceği hakkında gençlere doğru bilgiler verilerek, etkin bir tanıtım kampanyasıyla sektörün imajı iyileştirilmelidir. Üniversiteler ve inşaat firmaları arasında iş birliği kurularak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirilmelidir. İnşaat sektöründeki eleman eksikliği, sektörün ve dolayısıyla ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu ciddi bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için sektörün tüm paydaşlarının ortak bir çaba göstermesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Eskişehir’in aktif bir fay zonu üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski taşıyan bir şehir olduğuna vurgu yapan Şentuna, “Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi arasında konumlanan Eskişehir Fay Zonu, şehri orta düzeyde bir deprem riski altında bırakmaktadır. Tarihi dokusu ve genç nüfusuyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Eskişehir, eskiyen yapı stokları, hızlı nüfus artışı ve değişen yaşam koşulları nedeniyle kentsel dönüşüme ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında; Porsuk Çayı havzasında, Porsuk Çayı çevresindeki kentsel dönüşüm projeleri ile şehrin sosyal hayatına katkı sağlanması ve turizmin canlandırılması hedeflendiğini anlatan Rüştü Şentuna, “Odunpazarı bölgesinde, tarihi doku korunarak modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun konutlar inşa edilmekte ve altyapı yenilenmektedir. Ayrıca Gündoğdu, Mustafa Kemal Paşa ve İhsaniye gibi mahallelerde de riskli yapıların dönüşümü ve yeni konut alanlarının oluşturulması için çalışmalar sürdürülmektedir” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümde güç birliği şart”

Şehrin geleceği adına, daha modern, daha yaşanabilir, estetik ve güvenli alanlar oluşturulması için tüm şehir bileşenlerinin bu çalışmalara destek vermesinin büyük önem taşıdığını belirten Rüştü Şentuna, “Ancak projelerin hayata geçirilmesinde en büyük sorunlardan biri merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında uyum sağlanamamasıdır. Ekonomik koşullar, hak sahiplerinin finansal yetersizliği ve mülkiyet haklarına dair hukuki sorunlar gibi başlıca sebepler projelerin uygulanmasını geciktirmektedir. Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak kentsel dönüşüm projelerini desteklediğimizi, projelerin oluşturulmasından yapımına kadar tüm aşamalarda ihtiyaç halinde inşaat sektörünün tüm paydaşlarıyla güç birliği oluşturarak her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.