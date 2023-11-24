ERİAD, Eskişehir'in kalkınmasına katkı sunacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir'e iki önemli yatırımı kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Başkanı Rüştü Şentuna, kontrolsüz havalimanı ve uçuş okulları ile İleri Yaşam Merkezi olarak belirledikleri şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları kısa süre içerisine hayata geçireceklerini söyledi.

Eskişehir’in havacılık şehri olarak bilinmesine rağmen kentte kontrolsüz hava limanı bulunmadığına dikkat çeken Şentuna, Rumeli Yatırım A.Ş. olarak bu eksikliği gideceklerini açıkladı. Şentuna, “Eskişehir'e iki kişilikten başlayıp, 19 kişilik uçaklara kadar kalkış ve iniş yapabilecek, kulesi olmayan, gün doğumu ve gün batımında serbest kullanılan bir havalimanı kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yatırım şehrin ulaşım ve ticaret potansiyelini artırmanın yanı sıra havacılık sektöründe istihdam ve üretim fırsatları da yaratacak. Ayrıca Eskişehir'e iki ya da üç tane uçuş okulu getirmeyi de planlıyoruz. Bu okullar, havacılık sektöründe eğitim almak isteyen gençlere fırsat sunacak” diye konuştu.

Eskişehir’in termal kaynaklarıyla da ünlü bir şehir olduğundan bahseden Rüştü Şentuna, buna rağmen kentteki termal kaynakların henüz yeterince değerlendirilemediğini belirterek bu kapsamda İleri Yaşam Merkezi projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktardı. Cumhuriyet Mahallesi'nde kuracakları komplex bir tesis olarak planlanan merkezde termal havuzların yanı sıra spa, fitness, restoran, otel gibi hizmetler sunacaklarını kaydeden Şentuna, şehrin sağlık turizmine katkı sağlayacak bu proje ile istihdam ve ekonomik büyüme fırsatları yaratacaklarını dile getirdi.