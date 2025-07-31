Erişilebilir konumu Çardak OSB’yi ihracatçılar için cazip kılıyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli’nin Çardak ilçesinde 1997’de kurulan Denizli Çardak OSB, bugün yalnızca üretimle değil; çevre, eğitim, istihdam ve sosyal yaşama dokunan çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. 3 milyon 255 bin 787 m2 alana kurulu bölgede, 2 milyon 746 bin 456 m2 sanayi parseli olarak ayrılmış durumda. En küçük parseli 25 bin m2 olan Denizli Çardak OSB, büyük m2’ye ihtiyaç duyan yatırımcılar için doğalgaz ve modern yenilenen altyapısı ile cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İzmir-Antalya Otoyolu Projesi kapsamında İzmir–Denizli (Kocabaş) hattı kullanıma açıldı. Bölgeye 15 km mesafede bulunan Kocabaş noktasından itibaren Denizli–Burdur ve Burdur–Antalya hatlarının ÇED süreci Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Bu kesimlerin en kısa sürede ihaleye çıkarılması planlanıyor. Bu güzergâh üzerinden karayoluyla Burdur’a 30, Antalya’ya 60 ve İzmir’e ise 90 dakikada ulaşmak mümkün. Bu erişilebilirlik, Çardak OSB’yi hem İstanbul merkezli şirketler hem de ihracat odaklı yatırımcılar için cazip bir konuma getiriyor.

Bugün itibarıyla bölgede 85 parselde 55 yatırımcı yer alıyor. Bunlardan 18’i aktif olarak üretim yaparken, 11 fabrikanın inşaatı devam ediyor. OSB’nin üretim yelpazesi oldukça geniş: araç filtresi, okul gereçleri, asansör ve ray sistemleri, prefabrik, kauçuk, demir-çelik, tekstil, ahşap, kuvars işleme tesisi, kedi-köpek maması, makine imalatı ve PVC doğrama gibi birçok sektörü bünyesinde barındırıyor.

“Sadece üretim değil, eğitim ve toplumsal gelişim için de çalışıyoruz”

Göreve geldiklerinde OSB’nin 1,5 milyon dolar borcu olduğunu dile getiren Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, “Bugün borçsuz bir yapıya sahibiz. Tüm yatırımları öz kaynakla gerçekleştirdik. Bu dönüşüm, katılımcılarımızın güveniyle mümkün oldu. Bölgeye bugüne kadar 400 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Tam kapasiteyle bu rakam 1,5 milyar dolara ulaşacak. Bugün 2 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. Hedefimiz 4 ila 5 bin kişi. Bizim asıl derdimiz sadece üretmek değil. Kendimizi doğru anlatabilirsek, Çardak ve Bozkurt ilçelerindeki aileler çocuklarını üniversiteye gönderip geri dönmelerini bekleyebilir. O çocuklar artık dönmeye başlıyor, çünkü bizim onlara burada gerçekten ihtiyacımız var” dedi.

Meslek Eğitim Merkezi’nin inşaatına başlandığını belirten Konyalıoğlu, “Buradaki okallara da destek veriyoruz. Bölgenin vizyonunu çocuklardan başlayarak değiştiriyoruz. OSB’nin stratejik geleceği 15 yılı kapsayan bir master planla şekillendirildi. 200 bin m2’lik alanda hazırlanan bu planlama kapsamında eğitim ve yeşil alanlar, kırmızı çizgi olarak kabul ediliyor. Son üç yılda 16 bin ağaç diktik, damla sulama sistemlerini kurduk. Eğitim kampüsü, otel, co-working alanları gibi sosyal yapılar da planlama dahilinde” diye konuştu.

Denizli Çardak OSB ‘nin 30–40 yıllık mevcut altyapısının daha modern hale getirilmesi için tüm altyapının yenilenmesi hedefiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 3 yıl ödemesiz, 13 yıl vadeli 2025 yılı birim fiyatları ile 1 milyar 307 milyon TL olarak güncellenen ve ihale keşif bedelinin 911 milyon 386 bin TL olduğu projenin taşeron firmaya işyeri teslimi yapıldığını söyleyen Konyalıoğlu, “Altyapımızın yenilenme süreci kapsamında Yeşil OSB hedefimizin bir adımını daha tamamlamak için kullanma suyu ve çevre sulama amacıyla kullanılacak ortalama 6 bin m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi’ni de yatırım programına aldık. İhale sürecini en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Yatırım maliyetlerinin düşük tutulması için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Konyalıoğlu, arsa metrekare fiyatlarının 20 dolar seviyesinde olduğunu, zemin iyileştirmeyle birlikte bu rakamın en fazla 25 dolara çıktığını söyledi. Konyalıoğlu, “Bu, yatırımcı açısından son derece cazip bir fırsat. İstanbul’dan çok fazla yatırımcımız var. Türkiye’nin en büyük kalem ve filtre fabrikaları burada faaliyet gösteriyor” diye konuştu.

“Burada Bir Şey Oluyor”

“Burada bir şey oluyor” dedirten bir OSB olduklarını belirten Konyalıoğlu, “Çardak ve Bozkurt ilçelerinde; tüm mahalleleriyle birlikte eğitimden sosyal yaşama kadar farkındalık yaratan projeler geliştiriyoruz. OSB’mizi, çocuklarımızla, yatırımcılarımızla ve bölge halkıyla birlikte büyüteceğiz. Çardak OSB artık yalnızca bir OSB değil, çevresiyle birlikte büyüyen, insan hayatına dokunan bir yaşam projesi” dedi.