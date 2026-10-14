Eruslu’dan Bursa’ya 43,9 milyar liralık üretim yatırımı

EKONOMİ / BURSA

Sleepy ve Babyfit markalarıyla hijyen ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Eruslu Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Bursa’daki üretim yatırımı için yeni aşamaya geçti. Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde kapasite ve ürün çeşitliliğini artırmayı planlayan şirket, toplam 43 milyar 896 milyon TL bedelli yatırım projesinin ÇED Raporu’nu ilgili Bakanlığa sundu. Proje kapsamında 26 Ekim’de İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı gerçekleştirilecek.

“Geri dönüşümden hijyen ürünlerine”

Yaklaşık 43,9 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip proje; tekstil ve kağıt geri dönüşüm tesisi, elyaf üretim tesisleri, ıslak ve kuru serim hatları ile temizlik kağıdı, hijyenik ped ve temizlik havlusu üretim hatlarının kurulmasını kapsıyor. Etaplar halinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımın, şirketin üretim altyapısını genişletirken farklı ürün gruplarındaki kapasitesini de artırması öngörülüyor.

“İstihdam 1.160 kişiye çıkacak”

Hâlihazırda 415 kişinin çalıştığı tesiste yatırımın tamamlanmasıyla 744 kişilik ilave istihdam oluşturulması planlanıyor. Böylece tesisteki toplam çalışan sayısının 1.160’a yükselmesi bekleniyor. Yatırım programı kapsamında üretim tesisleri ve hatların etaplar halinde kurulması, projenin tamamının ise 5 yıl 3 aylık süreçte, Mart 2032 sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesi için ÇED Yönetmeliği kapsamında yürütülen inceleme ve değerlendirme süreci devam ediyor. 26 Ekim’de yapılacak İDK toplantısı, yatırımın çevresel değerlendirme sürecindeki önemli aşamalardan biri olacak.