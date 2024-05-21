Esalba Metal, yeni nesil araçların havalı süspansiyon ve güvenlik parçalarını üretecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2008 yılından bu yana otomotiv sektörüne yan sanayi olarak hizmet veren Esalba Metal, amortisör ve süspansiyon bağlantı elemanları ile sensör ve motor bağlantı briketlerinin üretimini gerçekleştiriyor.

Yeni nesil havalı süspansiyon ve güvenlik parçalarının üretimine de başlayacaklarını açıklayan Esalba Metal Sanayi Otomotivden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Tolga Özan, bu proje için 2023 yılının son çeyreğinde devreye aldıkları özel amaçlı sürtünme (friksiyon) kaynak makinesi ile üretim hızlarını ve kalitelerini arttırdıklarını söyledi. Özan, araç bağlantı elemanlarının yüksek mukavemette ve hızlı bir şekilde kaynatılması sağlayan yatırımın, bu tip otomotiv parçalarının üretiminde Türkiye’de ilk ve tek olduğunu dile getirdi.

Yeni nesil havalı süspansiyonların genel kullanımı ve güvenlik parçalarının üretimine ilişkin bilgiler paylaşan Tolga Özan, sözlerine şöyle devam etti: “Üretimini gerçekleştireceğimiz parçaların son montajının yapılacağı havalı süspansiyonlar özellikle ergonominin, sürüş konforunun ön planda olduğu yeni nesil elektrikli-hybrid ve SUV araçlarda yükün ağırlığı ne olursa olsun, aracı sabit bir seviyede tutar. Bu tür parçaların üretiminde ve kaynak proseslerinde yüzde 100 izlenebilirlik ve müşteriye gönderilmeden önce yüzde 100 test edilmiş olması beklenmektedir. İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için proses kontrolleri ve hammadde tedarikinden son sevkiyata kadar anlık kayıtların dijital bir ortamda ve üretilen her bir parça için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.”

İhracat payını yüzde 70’e çıkaracak

Son 6 aylık periyotta ihracatta ciddi bir ivme yakaladıklarına vurgu yapan Özan, “Otomotiv tarafında cirosal bazda yüzde 40 yurt içine çalışıyorken yeni yurt dışı bağlantılarımızla birlikte bugün geldiğimiz noktada ihracat payımız yüzde 60’a ulaştı. Polonya, Romanya, İspanya, Almanya, Çin ve Tunus başta olmak üzere özellikle Batı Avrupa’da birçok lokasyona ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde ihracatı odağımıza alarak Fransa ve İtalya olan hedef pazarlarımıza ulaşarak ihracat oranımızı bu yılın son çeyreğinde yüzde 70’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni yatırımlarla üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak

Otomotiv sektöründe son iki yılın çok durağan geçtiğini belirten Tolga Özan, 2023’ün son çeyreğinden itibaren artan iş potansiyelleriyle cirosal anlamda sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini aktardı. 2023 yılında projeksiyon kaynak ve yeni fırın tesislerini devreye alarak kapalı alanlarını 18 bin metrekareden 24 bin metrekareye çıkardıklarını kaydeden Özan, “Bu yılın son çeyreğinde ise büyük tonajlı pres ve kalıp hanemizi destekleyecek tel erezyon gibi tezgâh yatırımlarımız olacak. Ayrıca yıl sonuna kalmadan kapalı alanımızı yaklaşık 5 bin metrekare genişleteceğiz. Bu yatırımlarla birlikte cirosal bazda yüzde 80 büyümeyi planlıyoruz. Üretim kapasitemizi de net olarak yüzde 70 artıracağız” ifadelerini kullandı.