ESBAŞ aşçıları uluslararası yarışmadan altın ünvanlarla döndü

EKONOMİ / İZMİR

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Gıda İşletmeleri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışmasında büyük başarı elde etti. 11 farklı ülkeden toplam bin 450 katılımcının yer aldığı prestijli organizasyondan ESBAŞ aşçıları toplam 8 altın madalya ve 2 altın kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada, ESBAŞ aşçılarından Görkem Karip’e Yılın Altın Türk Şefi kategorisinden ödül verilirken, Modern Türk Mutfağı, Restoran Tatlı Tabağı, Ustalar Balık Tabağı, Modern Cusine kategorilerinde altın madalyaları ESBAŞ aşçıları topladı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun Dünya Aşçılar Birliği iş birliği ile Bahçelievler Kongre Merkezinde 17-20 Aralık tarihleri arasında düzenlediği yarışmada ESBAŞ Gıda İşletmesi aşçılarından Görkem Karip, Yılın Altın Türk Şefi kategorisinde altın madalya ve altın kupa, Modern Cuisine kategorisinde altın madalya aldı. Görkem Karip, Mustafa Göksü ve Süleyman Kurkutan, ekip olarak yarıştıkları Grand Prix Kapalı Kutu kategorisinde altın madalya alırken, Modern Türk Mutfağı kategorisinde Ömercan Özsü, Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde Mustafa Göksu, Ustalar Balık Tabağı kategorisinde Süleyman Kurkutan altın madalya kazanan ESBAŞ şefleri oldu.

ESBAŞ Gıda İşletmeleri ekibi, yarışma sonucunda toplam 8 Altın Madalya ve 2 Altın Kupa kazanarak organizasyonun en başarılı ekiplerinden biri oldu.