ESBAŞ Onursal Başkanı Mary Tuncer için anma töreni yapıldı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş'nin (ESBAŞ) gelişimine uzun yıllar katkı sağlayan Mary Tuncer'in, geçtiğimiz hafta 11 Eylül gününde vefatı üzerine ESBAŞ’ta bir anma töreni düzenlendi. Törende ESBAŞ yönetimi, çalışanları ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Mary Tuncer, doğaya duyduğu saygı, insana verdiği değer, ESBAŞ Çocuk Yuvası’nda, Uzay Kampı Türkiye’de ve birçok alanda bıraktığı izle anıldı.

ESBAŞ'ın kurucusu merhum Kaya Tuncer'in eşi olan Mary Tuncer, 2012'de eşinin vefatının ardından ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Görev süresince Ege Serbest Bölgesi'nin büyümesi ve gelişmesi için çalışmalar yürüten Tuncer, 11 sene sürdürdüğü başkanlık görevini Temmuz 2023'te kızı Deniz Tuncer'e devrederek, Onursal Başkan unvanını aldı.

“Dünya iyi bir insan kaybetti”

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, “Her birimiz bir şeyimizi kaybetti ama bence dünya iyi bir insan kaybetti. Mary Hanım'ın bende bıraktığı çok iz var ama en çok bıraktığı iz, sarsılmaz gayretiydi. Mary Hanım hedeflerine büyük bir cesaret ve özveriyle sahip çıktı, ciddi sorumluluklar aldı. ESBAŞ'ın daha da büyümesini ve uzun yıllar varlığını sürdürmesini çok istedi ve bunun için çok çalıştı. Ege Serbest Bölgesi'nde daha çok üretim yapılmasına, daha çok çalışan olmasına, daha çok ihracat yapılmasına odaklandı. Örnek bir endüstri bölgesi olmaya devam etmesini istedi” dedi.

Mary Tuncer’in, Dünyanın her yerinden gelen çocukların Uzay Kampı’nda birlikte çalışmasını istediğini söyleyen ve Uzay Kampı’nın çocuklara bir armağan olduğunu söyleyen Güler, “Bölgede çalışan ailelerin çocuklarının iyi bir ortamda yetişmelerini sağlamak için de çocuk yuvasını her anlamda çok destekledi. ESBAŞ'ın dünyanın en iyi yönetilen şirketlerinden birisi olması için çalıştı ve bunun gerçekleşmesi için her türlü özveride bulundu. Sonuçta tüm bu hedeflere ulaşmanın memnuniyetini ve huzurunu yaşadı. Güvendi ve güven verdi. Yaptıklarının kalıcı olması için 2023 yılında yönetim kurulu başkanlığını kızı Deniz Hanım'a devrederek yönetimde devamını sağladı. Ama onursal bir lider olarak son ana kadar ESBAŞ ile sürekli ilgilendi. Biz tüm ESBAŞ'lılar olarak bıraktığı sistemi ve değerleri korumaya, sürdürülebilir bir gelecek için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Buna söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Güler’in ardından çok sayıda ESBAŞ çalışanı ve iş dünyası temsilcisi Mary Tuncer için anma konuşması gerçekleştirdi.