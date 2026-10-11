ESBAŞ, üçüncü kez Avrupa’da çalışılacak en iyi şirketler listesinde yer aldı

EKONOMİ / İZMİR

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), Great Place To Work ve Fortune Europe iş birliğiyle hazırlanan Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2026 listesine girerek Avrupa’da çalışılacak en iyi 100 şirket arasında gösterildi. Bu yıl listeye Türkiye’den giren dört şirketten biri olan ESBAŞ, 2022 ve 2023 yıllarında da Avrupa’nın en iyi işverenleri arasında gösterilmişti. Şirket, bu yıl da listeye girme başarısını göstererek, çalışan odaklı kurum kültürünü uluslararası ölçekte bir kez daha tescillemiş oldu.

ESBAŞ, çalışan deneyimi ve güven temelli iş yeri kültürünü esas alan uluslararası değerlendirmede Avrupa’da çalışılacak en iyi 100 şirket arasına girdi. Great Place To Work tarafından Fortune Europe iş birliğiyle hazırlanan Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2026 listesinde yer alan ESBAŞ, insanı merkeze alan yönetim anlayışını bir kez daha uluslararası düzeyde bir başarıya dönüştürdü.

Avrupa’da çalışılacak en iyi şirketleri belirlemek amacıyla, kıta genelinde çalışanların deneyimlerini esas alan araştırma kapsamında, 2,4 milyondan fazla çalışanı temsil eden 1,5 milyondan fazla gizli anket yanıtı değerlendirildi. Listeye girebilmek için şirketlerin en az 500 çalışana sahip olması, Great Place To Work sertifikası alması ve 2025 ya da 2026 yılının ilk döneminde bulundukları ülkelerin ulusal en iyi işverenler listelerinde yer alması gerekiyor.