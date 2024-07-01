ESBAŞ ve BASBAŞ CEO’su Dr. Güler: Gri listeden çıkmak Türkiye’de yatırım iklimini iyileştirdi

İZMİR / EKONOMİ

Biri Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi, diğeri de Gaziemir’deki Ege Serbest Bölgesi olmak üzere İzmir’de 2 serbest bölgeyi kuran ve işleten, BASBAŞ ve ESBAŞ’ın CEO’su Dr. Faruk Güler, Türkiye’nin Gri Liste’den çıkmış olmasının ve ülkenin uluslararası kredi notunun yükselmesinin ülkeye doğrudan yatırımların gelmesini sağlayacak olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltirken, Moodys’in B3 olarak teyit ettiğini anlatan Güler, “Derecelendirme kuruluşları ülke kredi not görünümü de durağandan pozitife çevirdi. Son olarak Mali Eylem Görev Gücü’nün (Financial Action Task Force-FATF) Türkiye’yi Gri Liste’den çıkardı. Bu gelişmeler, doğrudan yabancı yatırımların ülkemize ilgisini olumlu yönde etkileyecektir. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

İzmir’i Avrupa’da yatırım yapılabilecek 7. şehir

fDi Intelligence tarafından yayınlanan “Geleceğin Avrupa Şehirleri ve Bölgeleri 2023 araştırmasında İzmir’in, Yatırım Tanıtım Stratejisi ve Maliyet Etkinliği kategorilerinde Avrupa’nın ilk 10 büyük şehir ve bölgesi arasında yer aldığını, Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Stratejisi kategorisinde ise büyük şehirler arasında 7. sırada yer aldığını hatırlatan Güler, İzmir’in bulunduğu en iyi DYY strateji listesinde sırasıyla; Portekiz’den Porto, İngiltere’den Birmingham, Glasgow ve Manchester, Belçika’dan Antwerp ve Polonya'dan Katowice kentlerinin bulunduğunu anlattı.

BASBAŞ, İzmir’in yatırım cazibesini arttırıyor

Türkiye’de yatırımcı ilgisini çeken bölgelere orta ve büyük ölçekli sanayi yatırımlarına tahsis edebilecek sanayi parseli bulmanın zorluğuna işaret eden Dr. Faruk Güler, “Bergama’da yatırımcı almaya başladığımız Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin, deniz, demir ve karayolu ulaşım ağları üzerinde bulunması sayesinde Avrupa başta olmak üzere, Afrika, Orta Doğu ve Asya’ya ulaşım kolaylığı sağlaması da, İzmir’in doğrudan yabancı yatırımlar için Avrupa’nın en çok tercih edilen 7. büyük şehri olmasında önemli bir etken oldu. Bugün Türkiye’de fabrika kurmak için 10 dönümden 200 dönüme kadar büyüklükte sanayi arazisini Marmara, Batı Anadolu’da bulmak mümkün değilken, BASBAŞ’ta var. Bu da ülkemizi tercih edecek yatırımların, rotasını İzmir’e çevirmesini sağlıyor” diye konuştu.

Dr. Faruk Güler, bölgede 5 fabrika inşaatının sürdüğünü, 3 ay içinde 5 firmayla daha sözleşme imzalayacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Yatırımcıların bölgemize ilgisi oldukça iyi. Büyüyen yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin ciddi ilgisi var. İhracatı olan ve ciddi katma değer yaratan ancak yeni yatırımlar için Marmara ve Ege’de sanayi parselleri bulamayan çok sanayici var. Biz bu firmalarımız için ideal yatırım alanı olduk.”