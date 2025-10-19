ESBAŞ’a Avrupa’dan prestijli ödül

İZMİR / EKONOMİ

ESBAŞ’ın Ege Serbest Bölgesini 2012 yılında uygulamaya başladığı model, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Küresel Ödüllerinde “6 Diamonds (Elmas)” seviyesinde ödüllendirildi. ESBAŞ ayrıca üstün başarı gösteren firmaların değerlendirildiği kategoride En İlham Veren Organizasyonel Şirket Kültürü ödülünü de almaya hak kazandı. Dünyanın en prestijli kurumsal mükemmellik tanıma programlarından biri olarak kabul edilen EFQM Global Award, şirketlerin sürdürülebilir mükemmellik, liderlik, yenilikçilik ve müşteri odaklılık konularındaki performansını ölçüyor. ESBAŞ, Ege Bölgesi’nden bu ünvanı kazanan ilk şirket oldu.

EFQM Küresel Ödülü, İspanya’nın Tarragona kentinde Tarraco Arena’da düzenlenen törende 10 farklı ülkeden 8 farklı sektörde faaliyeti olan 14 şirkete verildi. 6 Diamonds’ ödülünü alan ESBAŞ Genel Müdür Yusuf Kılınç, kazandıkları başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ödül, mükemmellik kültürünü kurumsal yapımıza derinlemesine yerleştirdiğimizin ve sürekli iyileştirme anlayışımızın uluslararası düzeyde tescillendiğinin göstergesi. EFQM Küresel Ödülü’nü Ege Bölgesi’ne getiren ilk firma olmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılınç, sürecin dünyanın farklı ülkelerinden gelen bağımsız değerlendiriciler tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Değerlendirme ekipleri, şirketimizin tüm iş süreçlerini; stratejiden operasyonel mükemmelliğe, sürdürülebilirlikten çalışan bağlılığına kadar titizlikle inceledi. Bu başarı, sadece ESBAŞ çalışanlarının değil, Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm firmalarımızın ortak gururu. Hedefimiz, sürdürülebilir mükemmelliği bir yaşam biçimi haline getirerek ülkemizi global arenada temsil etmeye devam etmektir” dedi.