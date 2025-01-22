ESBAŞ’ın kurakçıl peyzajı Türkiye’ye örnek gösterildi

İZMİR / EKONOMİ



Türkiye’de gittikçe azalan su kaynaklarının verimli kullanılması için Ulusal Su Seferberliği başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, kentsel su verimliliğini sağlamak amacıyla yayınladığı Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi’nde, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin (ESBAŞ), Ege Serbest Bölgesi’nde kurduğu kurakçıl peyzaj alanlarını Türkiye’nin en başarılı uygulaması olarak örnek gösterdi.

Ege Serbest Bölgesi’nde 215 bin m2 peyzaj alanı kuran ve bakımını yürüten ESBAŞ, su verimliliğini sağlamak amacıyla bölgede 2019 yılında kurmaya başladığı kurakçıl peyzaj projelerini yıldan yıla arttırarak 3.5 dönümde hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı rehberde, zengin bitki türleri ve çim alanlarla tasarlanan peyzaj uygulamasında, İzmir mevsim koşullarında metrekarede günlük 6 litre su kullanılarak yılda 150 gün sulama ile yılda 900 ton su tüketildiği belirtilirken, ESBAŞ’ın kurakçıl peyzaj alanlarında ise günlük su ihtiyacının 6 litreden 3 litreye düşürüldüğü, yılda 150 gün yerine 30 gün sulama yapılarak yıllık tüketimin 900 tondan 90 tona düşürüldüğü ve 810 ton su tasarrufu sağlandığı vurgulandı.





“Kurakçıl Peyzajı yaygınlaştırıyoruz”





Akdeniz havzası başta olmak üzere, birçok bölgede su kaynaklarının daha da azalacağına işaret eden ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Tarımda çeşitli sulama yöntemleri ile önlem alınmaya çalışılırken, kentlerdeki peyzaj alanlarında da su tüketimini minimum seviyeye indirmek mümkün. Belediyelerin de yeşil alanlarında su dostu tasarımları yaygınlaştırması lazım. 2.5 milyon metrekare alana sahip olan Ege Serbest Bölgesi’nde 215 bin m2 yeşil alan bulunuyor. Peyzaj tasarım ve uygulamalarımızda suyun etkin ve tasarruflu kullanımı ilkesine uygun olarak 2019’da Gündüz Sokak köşesindeki alanı ‘Kurakçıl Peyzaj Parkı’ olarak projelendirdik. Bölgedeki firmaları da bilgilendirmek için bir de tabela yerleştirdik. Bölgenin iklim koşullarına uygun, az su ihtiyacı olan sukulent ve kaktüs gibi bitkileri tercih ettik ve damlama sulama sistemi kurduk. Toprak yüzeyleri ise çim yerine doğal çakıl kırıkları, cüruf gibi yapısal peyzaj malzemeleri ile kapladık” diye konuştu.





“Su verimliliği için yatırım seferberliği başlattık”





Geçtiğimiz yaz İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranının tarihindeki en dip seviyelere düşmesi nedeniyle harekete geçtiklerini ve su verimliliği için yatırım seferberliği başlattıklarını hatırlatan Güler, geri dönüşüm sularının kullanımını ve yağmur suyu hasadını sağlayacak yatırımları hayata geçirmeye başladıklarını, Su Zirvesi düzenlediklerini, sürdürülebilir bir su yönetim stratejisini acil olarak hayata geçirmek için yol haritası belirlediklerini vurguladı. Güler, Ege Serbest Bölgesi’nin genişleme alanında yeni inşa ettikleri binalarda su dostu uygulamalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

