ESBAŞ’ın yetenek alışverişi programı gazetecilere model oldu

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin (ESBAŞ), çalışanları arasındaki iletişimi ve empatiyi artırmak, Z kuşağını anlamak ve farklı kuşakların birbirleriyle beceri ve deneyim alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla 2020 yılında uygulamaya başladığı, Yetenek Alışverişi Kuşak Elçileri Programı’nı, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi geçtiğimiz yıl üyeleri arasında uyguladı. Program, bu kez de EMD Genel Merkezi tarafından Türkiye’deki gazeteciler arasında uygulanmak üzere hayata geçiriliyor.

ESBAŞ çalışanları program kapsamında farklı yaş, birim ve pozisyonlardan gruplara ayrılarak, Yapay Zekâ, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sağlık Kültürü ve Yeni Yatırım Araçları gibi konularda her ay bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu ve görüş farklılıklarından yararlandılar. Bu programın İzmir’deki gazeteciler arasında da uygulanması için EMD Yönetim Kurulu’na kapsamlı bir sunum yapan, EMD Denetim Kurulu Üyesi ve ESBAŞ Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik Direktörü Halime Büyükyüksel, “ESBAŞ İnsan Kaynakları(İK) Birimi, Yetenek Alışverişi Kuşak Elçileri Programına tüm ESBAŞ’lıları davet etti. Gönüllü başvurular arasında en az 10 yaş fark olmasını gözeterek ve farklı pozisyonları içerecek şekilde eşleşme yaparak 54 gönüllü kuşak elçisi ile programı başlattık. Katılımcılar her ay farklı bir konu üzerinden bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktardılar. Elçilerden geri bildirimler alarak 6 aylık bir süreçte deneyim paylaşımının aktarıldığı bir öğrenme süreci yaşandı” diye konuştu.

Gazeteciler arasında deneyim paylaşımı yaygınlaşıyor

Deneyimli gazetecilerle genç meslektaşları bir araya getiren bir mentorluk projesi olarak hayata geçirilen programının habercilikte kuşaklar arası bilgi köprüsü kurarak ilgi çekmesi üzerine, bu kez EMD Genel Merkezi tarafından ülke genelinde hayata geçirilmek üzere projelendirildi. Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi & Deneyim Paylaşımı Programı Yöneticisi Seda Gök, “Program ile ülke genelinde de meslektaşlarımız arasında kuşak temsilcilerinin ihtiyaç ve hedefleri netleşecek. Güçlü yönler ve değerlerin farkına varılacak. Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak öğrenme ortaklığı kurulacak. Karşılıklı yardım ve geribildirim kültürü beslenecek. Mesleki ve kişisel gelişim aktarımı gerçekleşecek. Bu sayede daha iyi bir sosyal çalışma ortamı sağlanması hedefleniyor. Projenin İzmir’deki uygulaması sürecinde iki kuşak temsilcisi arasında bir ömür sürecek bilgi alışverişinin temellerinin atıldığını düşünüyoruz” dedi.