ESBEM, 5 şehirde 2 bin 500 çalışanı belgelendirdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Metal, makine, ulaştırma-lojistik ve plastik-kimya olmak üzere; 4 ana sektör, 13 meslek dalında Eskişehir’de sanayi alanında tek ve yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetleri yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Eskişehir’deki tek yetkili firma olarak kuruldukları günden bu yana sanayicilerin hizmetinde olduklarını belirten Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva, “Sadece ilimizdeki sanayi kuruluşlarında değil çevre illerde de faaliyetini sürdüren merkezimiz, üç yıldır yoğun şekilde belgelendirme çalışması yürütmektedir. Hizmeti sanayicilerin ayağına götüren merkezimiz, kısa sürede sanayicilerimizin tercih ettiği kurum haline gelmiştir. Merkezimiz üç yılda Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bilecik, Kütahya ve Tekirdağ’da toplam 117 firma ve 4 kamu kuruluşunda Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) belirlediği standartlarda belgelendirme çalışması yapmıştır. Yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 2 bin 500 çalışan mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmıştır” dedi.

“Uzman kadromuz ile sanayicilerimizin yanındayız”

ESBEM’in, Eskişehir’de üretim yapan tüm sanayicilerin bir kuruluşu olduğunu vurgulayan Ayva, “ESBEM kurulana kadar Eskişehir’de belgelendirme çalışması yürüten bir firma yoktu. İlimizde ve bölgemizde üretim yapan firmalar bu alanda başka illerdeki kuruluşlardan destek almak durumunda kalıyordu. Zaman zaman da bazı sorunlarla karşılaşıyorlardı. Sanayicilerimizin mağduriyetini gidermek, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet almalarını sağlamak adına Eskişehir OSB olarak ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezimizi kurduk. Uzman kadrosuyla çok kısa sürede önemli çalışmalara imza atan merkezimiz, sanayicimizin takdirini kazandı. Şunu belirtmek isterim ki burası sadece Eskişehir OSB’nin değil bölgemizde ve ilimizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerimizin kuruluşudur. Eskişehir’in yerli firması olan, sanayi kuruluşların mesleki yeterlilik ihtiyaçlarını karşılayan merkezimiz, uzman kadrosu ile hafta içi ve hafta sonu gözetmeden 7/24, Eskişehir sanayisinin yanında ve hizmetinde yer almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.