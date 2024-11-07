ESBEM, Eskişehir sanayisinde yetişmiş iş gücünü belgeliyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, sanayi sektöründe mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan alanlarda nitelikli iş gücünü belgelendirmeyi sürdürüyor. Merkez bu sayede katma değerin Eskişehir’de kalmasını sağlıyor. ESBEM, 1 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında 14 farklı firmada gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, 9 meslek dalında toplam 32 sınav düzenleyerek 190 sanayi çalışanının mesleki yeterliliğini ölçtü. Sınavlarda başarılı olan adaylar mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazandı.

Eskişehir OSB ve ESBEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, merkezin sadece belge vermekle kalmayıp, sanayicilerin yanında yer alarak onları bu süreçte desteklemeye devam ettiğini belirtti. Küpeli, “Belgelendirme süreçleri artık sanayi sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Sanayide çalışanların belgelendirilmesi hem sektörün rekabet gücünü artırıyor hem de iş güvenliğini sağlıyor. ESBEM olarak Eskişehir ve çevre illerdeki sanayicilerimizin bu konudaki ihtiyaçlarını en hızlı ve en kaliteli şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Belgelendirmenin önemine vurgu yapan Küpeli, “Firmalarımızın uluslararası standartlara uyum sağlaması ve rekabet gücünü artırabilmesi için bu süreçlerde etkin bir rol üstleniyoruz. Bu belgeler sayesinde, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin iş gücünü oluşturmayı hedefliyoruz. ESBEM sayesinde daha önce şehir dışına giden kaynaklarımız artık Eskişehir’de kalıyor. Katma değerin Eskişehir’de kalmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“14 firmada 32 sınav gerçekleştirdik”

ESBEM A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva ise Eskişehir’de sanayide öne çıkan mesleki dallarda yetkili tek firma olarak işgücünün niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti. Ayva, "1 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında çelik kaynakçısı, endüstriyel taşımacı, köprülü vinç operatörü, makine bakımcı, metal kesimci, metal levha işleme tezgâh işçisi, NC/CNC tezgâh işçisi ve plastik enjeksiyon üretim elemanı gibi meslek dallarında 14 firmada 32 sınavı başarıyla gerçekleştirdik. 190 çalışanın mesleki yeterliliğini ölçtüğümüz sınavlarda başarılı olanlar mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazandı. Ekiplerimiz her gün firmalarda sürekli sınav yapmaya ve sanayimizdeki işgücünü belgelendirmeye devam ediyor. Binlerce insanı çalışanımızı belgelendirdik ve Eskişehir’in parasının Eskişehir’de kalmasını sağladık. Ciddi bir katma değer yaratıyoruz. Başka şehirlerde de sınavlar yapıyor ve sanayimize her yerde hizmet götürüyoruz” diye konuştu.

Ayva, “Sanayide çalışanların mesleki yeterlilik belgelerine sahip olması, işletmelerin kalite standartlarını yükselttiği gibi çalışanların iş güvenliğini ve kariyer gelişimlerini de destekliyor. Bu süreç, iş gücünün niteliklerini artırarak sektörün rekabetini güçlendirirken, işverenlerin de eğitimli ve yetkin çalışanlarla daha verimli bir şekilde hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor. Modern ve dünya standartlarında bir üretimin en başında mutlaka çalışanların yetkinliğinin arttırılmasından ve bunun belgelendirmesinden geçiyor. Sanayicilerimizi ESBEM’in hizmetlerinden daha fazla yararlanmaya çağıyorum” dedi.

7 gün 24 saat Eskişehir sanayisinin hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirten Ayva, “Eskişehir’in yerli firması olan, sanayi kuruluşların mesleki yeterlilik ihtiyaçlarını karşılayan merkezimiz uzman kadrosu ile hafta içi ve hafta sonu gözetmeden 7/24, Eskişehir sanayisinin yanında ve hizmetinde yer almaya devam edecek” ifadelerinde bulundu.