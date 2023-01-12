ESBEM sanayiyi nitelikli iş gücü ile destekliyor

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ESKİŞEHİR - Eskişehir’in tek yetkili belgelendirme firması olarak sanayicilerin taleplerine hızlı şekilde cevap verdiklerini söyleyen Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva, “Merkezimiz sanayicilerimizin hızlı ve güvenilir şekilde hizmet almalarını sağlamak adına Eskişehir OSB bünyesinde faaliyet gösteriyor. Eskişehir’deki tek yetkili belgelendirme firması olarak, uzman kadromuzla çok kısa sürede önemli çalışmalara imza attık. Merkezimiz geçtiğimiz hafta bölgemizde faaliyet gösteren farklı firmalarda iki günde; köprülü vinç (seviye 3), endüstriyel taşımacılık ve transpalet (seviye 3), direnç nokta kaynak ayarcısı (seviye 4-seviye 3), Endüstriyel taşımacılık-forklift (seviye 3), Metal levha işleme operatörü (seviye 4), NC/CNC operatörü (seviye 3) alanlarında toplam 13 yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirdi. Belgelendirme merkezleri genel olarak kısa sürede bir ya da iki sınav gerçekleştirebilirken, ESBEM olarak iki günde faklı firmalarda toplam 13 sınav yaparak bir zoru başardık” dedi. Ayva, “Eskişehir’in yerli firması olan, sanayi kuruluşların mesleki yeterlilik ihtiyaçlarını karşılayan merkezimiz uzman kadrosu ile hafta içi ve hafta sonu gözetmeden 7/24 Eskişehir sanayisinin yanında ve hizmetinde yer almaya devam edecek” diye konuştu.