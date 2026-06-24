Esen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen: Suriye’nin yeniden inşasında etkin rol hedefliyoruz

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’de plastik boru üretiminde en büyük ölçekli yerli sermayeli şirketleri arasında yer alan Esen Plastik, 13 yıl süren iç savaşın yaralarını sarmaya başlayan Suriye’de; altyapı, enerji, sanayi ve inşaat sektörlerinde tedarikçi olmayı hedefliyor.

Suriye Şam’da düzenlenen Syria BuildEx Uluslararası Yapı ve Altyapı Fuarı'nda değerlendirmelerde bulunan Esen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, “Ülkenin yeniden inşası yaklaşık 250 milyar dolara mal olacak, bu tutarın 82 milyar dolarlık kısmı ise doğrudan altyapı projelerinden kaynaklanacak. Dünya Bankası su, atık su ve temel hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik 225 milyon dolarlık finansmanı onayladı. “Hedefimiz, Suriye’nin yeniden inşasında etkin rol oynamak. İzmir ve Adana’daki üretim tesislerimizin güçlü tedarik kapasitesiyle bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Suriye ile ticaret hacmimizin; bankacılık, ödeme güvenliği, gümrük ve lojistik süreçlerinin güçlenmesiyle bugünkü seviyesinin üzerine çıkacağına inanıyoruz. Üretim kapasitesini artırmak için yeni yatırım kararı aldığımız Adana fabrikamızın bölgeye olan yakınlığını avantaja çevirmek de şirketimizin stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Şirketimizin deneyimini, yakın coğrafyamızın yeniden inşasına hizmet eden projeler ile paylaşmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.