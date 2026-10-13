Esen Plastik’in kredi notu AA olarak tescillendi

İZMİR / EKONOMİ

Türk plastik sanayisinin köklü kuruluşlarından Esen Plastik, üretimde 50’nci yılını geride bırakırken finansal yapısıyla da öne çıktı. Japan Credit Rating Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) tarafından yapılan değerlendirmede şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notu “AA” olarak belirlendi. Esen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, yüksek girdi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra mali yapıyı sağlıklı yönetmenin kalıcı başarı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Türk imalat sanayisinin yüksek girdi maliyetleri, yüksek enflasyon ve finansman kaynaklarına erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Esen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, “Türkiye’de üretim yapmak en meşakkatli işlerin başında geliyor. Bizim gibi üretimde yarım yüzyılı geride bırakan şirketler için kalıcı başarı, üretim ve satış kapasitesini artırırken mali yapılarını da sağlıklı yönetmekle mümkün oluyor. Kaynaklarımızı verimli kullanmaya, nakit akışımızı dikkatle planlamaya ve risklerimizi gözeterek karar almaya dikkat ediyoruz. Kredi notumuzun AA olarak teyit edilmesini, bu yaklaşımımızın karşılığı olarak görüyoruz.” dedi.

Güçlü yönlerini korumak kadar iyileştirmeye açık alanlar üzerinde çalışmayı da önemsediklerini dile getiren Esen, “Finansal sağlamlığımızı sürdürürken verimliliğimizi artırmaya ve yönetim süreçlerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de üretime, istihdama ve ülkemizin sanayisine katkımızı aynı sorumlulukla sürdüreceğiz. Günün 24 saati işimizin başında olmamız, işimizin her aşamasında sorumlulukla hareket etmemiz krizlerden güçlenerek çıkmamızı sağladı” diye konuştu.