ESGİAD, Eskişehir ile Florida arasında ticaret köprüsü kuruyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği (ESGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Umut Rallas, Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentinde Turks Florida Grubu’nun düzenlediği bir etkinliğe katıldı. 100 kişiye yaklaşan katılımla gerçekleşen davet, Eskişehir ile Florida arasında kültürel ve ticari iş birliğinin büyümesine katkı sağlarken, global ölçekte girişimcilik fırsatları yaratmak adına da önemli bir adım oldu.

Florida’da yaşayan Türkleri bir araya getiren Turks Florida Grubu’nun Kurucusu, Eskişehirli iş insanı Süreyya Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada 900’den fazla üyeleriyle hem kültürel hem de ticari bağları pekiştiren bir platform oldukları bilgisini paylaştı. Türk birliğinin sağlanmasına vurgu yapan Ertaş, aynı zamanda Amerika’da yaşayan Türklere iş kurma ve yatırım danışmanlığı yaparak Türk girişimciliğinin gelişmesine katkı sağladıklarını aktardı.

“ESGİAD’ın çalışmalarına destek olacağım”

Etkinlikte Umut Rallas ile gerçekleştirdiği sohbetin ardından yaptığı açıklamada bulunan Süreyya Ertaş, Eskişehir’e olan bağlılığını ve Türk milletinin birliğine olan inancını şu sözlerle ifade etti: “Öncelikle Umut Bey’e, Turks Florida Gecesi’ne katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçte yollarımızın Sayın Umut Rallas ile kesişmesi, benim için ayrı bir mutluluk oldu. Kendisi sayesinde Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği ile tanışma fırsatı yakaladım ve bu vesileyle Eskişehir’in iş dünyasına olan katkılarını daha yakından gözlemleme şansım oldu. Eskişehir’e duyduğum bağlılıkla, bu derneğin hedef ve çalışmalarına destek olmayı dört gözle bekliyorum.”

Etkinlikte söz alarak Umut Rallas ise Amerika seyahatinde girişimcilik vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek “Bu gece, Türk birliğinin Florida’da nasıl güçlü bir şekilde varlık gösterdiğini bir kez daha görmeme vesile oldu. Florida’da yaşayan Türkleri bir araya getiren bu kıymetli grubun, Turks Florida’nın kurucusu hemşerim Sayın Süreyya Ertaş ile tanıştığımız ve ESGİAD üyelerimiz başta olmak üzere, şehrimizin iş insanlarına katkı sağlayacak projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmiş olduğumuz için çok mutluyum. Etkinlikte tanıştığım birbirinden değerli Türk girişimciler ve iş insanları, ülkemizle ABD arasında bir bağ kurmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu özel etkinlikte gördüğüm dayanışma ve iş birliği ruhu, hepimize şunu hatırlatıyor: Türkler nerede olursa olsun, birlikte daha güçlü ve daha başarılı” diye konuştu

“Eskişehir’in global bir girişimcilik merkezi olması için çalışıyoruz”

Eskişehir’in potansiyelini mutlaka globalde değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Rallas, "Şehrimiz birçok farklı güçlü özelliği bir arada barındırıyor. Gençlik, sanayi ve kültür şehriyiz. Türkiye’nin kutup yıldızı olan şehrimizi, tüm potansiyelini harekete geçirebilecek global bir girişimcilik merkezi haline getirmek istiyoruz. Turks Florida ile oluşturduğumuz ortak vizyon birliğimizle Eskişehir için daha büyük projelere zemin hazırlıyoruz. Bugün burada dostluk, ticaret ve girişimcilik köprüsünü hep birlikte kurmak için ilk adımı atmış bulunmaktayız” dedi.