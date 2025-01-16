ESGİAD üyeleri liselerde gönüllü girişimcilik mentörü oluyor

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Ocak ayında başlaması planlanan ve Mayıs ayına kadar sürecek proje kapsamında, yaklaşık 30 kişilik ESGİAD ekibi, vakıf yöneticileriyle beraber gerçekleştirdikleri toplantılarda mentörlük süreci hakkında bilgi aldı. Lise öğrencileri proje kapsamında kuracakları sanal şirketlerinde, ürün-hizmet üretimi gerçekleştirip, üretimden satışa kadar olan süreçteki işlemleri şirketi departmanlara ayırarak ve kendi aralarında görevlendirmeler gerçekleştirerek yönetecekler. Dönem sonunda başarılı olan şirketler Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklar.

Batuhan Eldem “Genç girişimcileri destekliyoruz”

ESGİAD Yönetim kurulu üyesi Batuhan Eldem, genç girişimcileri desteklediklerini belirterek “ESGİAD olarak STK işbirlikleriyle çok başarılı projeler gerçekleştirdik ve farklı STK’ların projelerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Genç Başarı Eğitim Vakfı, 25 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren, Türkiye’nin en başarılı eğitim vakıflarından bir tanesi. GençBizz Lise Girişimcilik Programı MEB protokolüne sahip ayrıca Avrupa’da da ödül almış çok değerli bir proje. Bizler de ESGİAD üyeleri olarak, ‘’girişimciliğe’ bir zihniyet kavramı olarak yaklaşıyoruz ve özellikle genç yaştaki girişimciliği destekliyoruz. Bu yaşlarda kazanılacak girişimcilik özellikleri,bu arkadaşlarımız ileride hangi sektörde ve hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, sorumluluk alma, pratik çözümler üretme ve inovatif düşünme noktasında kendilerine büyük katkı vereceğini düşünüyoruz.” Dedi.

İş akış süreçlerini kendileri yönetecek

Eldem, şöyle konuştu: “Proje kapsamında liselerdeki genç arkadaşlarımız, sanal bir şirket kurarak bu şirketi aslında gerçeğinden farksız bir biçimde, ilk olarak bir sermaye toplamak amacıyla hisse dağıtarak daha sonra şirketi departmanlarına ayırarak, ürün veya hizmet tasarlayarak, bunu üreterek ve nihayetinde bu ürünün satışını gerçekleştirerek, dönem sonunda ise şirketi tasfiye ederek eğer ortada bir kar var ise kar ortaklarına bu karı dağıtarak, bütün iş akış süreçlerini kendileri yönetecek. Bizler de, 30’a yakın üyemizle, düzenli olarak genç arkadaşlarımızla buluşarak kendilerinin talebi doğrultusunda yönlendirme anlamında destek sağlayacağız. Bu değerli projeyi gerçekleştiren Genç Başarı Eğitim Vakfı yöneticilerine ve katkı sağlayan ESGİAD üyelerimize çok teşekkür ediyorum.”