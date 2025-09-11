ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “Dönüşmeden ilerleme yok”

EKONOMİ / İZMİR

UN Global Compact Türkiye, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini Ege Bölgesi Buluşması’nda İzmir’de Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde, KalDer İzmir ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) işbirliğinde bir araya getirdi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, şirketlerin bilanço tabloları kadar topluma ve doğaya bıraktıkları izlerin de başarının bir parçası haline geldiğini belirterek “İklim krizinden tedarik zincirlerindeki kırılganlıklara, sosyal adaletsizliklerden finansal dalgalanmalara kadar yaşanan tüm gelişmeler bize aynı mesajı veriyor: Dönüşmeden ilerleme yok” dedi.

UN Global Compact Türkiye Ege Bölgesi Buluşması’nda AB düzenlemeleri, insan hakları, eşitlik, adil geçiş ve 2030 perspektifi gibi iş dünyasının geleceğini şekillendiren başlıkların etrafında sürdürülebilirlik gündemi ve şirketlerin rolü tartışıldı. Buluşmada katılımcılara Ege Bölgesi için İş Dünyası ve İnsan Hakları Deneyim Paylaşım Grubuna başvuruların başladığı duyuruldu.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar, “Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik, bir kuşağın diğerine sadece şirketi değil, aynı zamanda çevreye, topluma karşı olan sorumluluk bilincini, değerleri ve kültürü teslim etmesiyle oluşur. Bir başka deyişle, 'işi devam ettirmekten' çok daha derin; geleceği güvence altına alan bir kültür aktarımıdır” diye konuştu.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, kurumsal mükemmellik yolculuğunda sürdürülebilirliğin, sadece çevresel ya da finansal bir hedef değil; aynı zamanda sosyal etkiyi yöneten bir liderlik biçimi haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak “Kalite artık sadece süreçlerin değil, kurumların vicdanının da bir göstergesidir” dedi.