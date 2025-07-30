ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “Yeniden güven inşa etmek, ortak akılla mümkün”

EKONOMİ / İZMİR

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Çeşme’de düzenlediği “Öncelikli Hareket Eksenleri Çalıştayı” ile gelecek için yol haritasını ele aldı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Güveni yeniden tesis etmek, öngörülebilirliği sağlamak ve kalkınmayı sürdürülebilir temeller üzerine inşa etmek zorundayız. Bu da ancak ortak akıl, istişare ve kararlılıkla mümkün” dedi.

Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyeleri, ESİAD’ın eski Başkanları, Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Türkiye’nin içinden geçtiği çok boyutlu ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecinde iş dünyasının sadece izleyen değil, yön veren bir aktör olması gerektiğini vurguladı. Zorlu, “ESİAD olarak biz, fikir üreten, çözüm öneren ve geleceği tasarlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Küresel belirsizlikler, artan jeopolitik riskler, içinden geçtiğimiz koşullar yatırım ortamını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle güveni yeniden tesis etmek, öngörülebilirliği sağlamak ve kalkınmayı sürdürülebilir temeller üzerine inşa etmek zorundayız. Bu da ancak ortak akıl, istişare ve kararlılıkla mümkündür. İzmir ve bölgemiz iş dünyası için daha fazla fikir üretmek, yol göstermek, yeni çözümler geliştirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.