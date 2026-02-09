ESİAD Beklenti Anketi sonuçları açıklandı: “En büyük tehlike jeopolitik riskler”

EKONOMİ / İZMİR

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından bu yıl sekizinci kez gerçekleştirilen Türkiye Ekonomisine İlişkin Üye Beklenti Anketi’nin sonuçları açıklandı. Ankete katılan sanayici ve iş insanları 2026 yılında ekonomideki en büyük tehlikeyi jeopolitik riskler olarak görürken, iş insanlarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26.4, dolar kuru beklentisi ise 53.05 oldu. Ankete katılan ESİAD üyeleri, İzmir’de öncelik verilmesi gereken yatırımlar başlığının ilk sırasına üçüncü kez şehir içi ulaşımı yerleştirdi.

Küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde Türk sanayisinin karşı karşıya olduğu stratejik tehditlere dikkat çeken ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Avrupa Birliği’nin Hindistan ve Mercosur ile imzaladığı ticaret anlaşmaları ile “Made in Europe” hamlesinin yaratacağı baskıya dikkat çekti. Zorlu, “AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması, bizim için stratejik bir alarm zili oldu. Pek çok sektörde Hindistan’ın düşük maliyetli ama yüksek teknolojili üretimiyle Avrupa pazarında doğrudan çarpışacağımız bir döneme giriyoruz. AB-Mercosur Anlaşması ile Latin Amerika bloku da Avrupa pazarına çok daha avantajlı hale gelmeye başlayacak. Bu kaotik düzenin içinde yükselen tek mutlak güç, teknoloji. Sanayimizi yapay zekayla dönüştürmek ve bu sistemleri besleyecek yenilenebilir enerji altyapısını kurmak, rekabet gücümüz bakımından hayati önemde” diye konuştu.

Türkiye Ekonomisine İlişkin Üye Beklenti Anketi’nde, ESİAD üyeleri önümüzdeki dönemde iş dünyasını bekleyen en büyük riskin “jeopolitik riskler” olduğunu belirtirken, bu alandaki sıralama “yüksek borçluluk, yüksek faiz, finansmana erişim, öngörülebilirlik, sosyal kutuplaşma ve gelir eşitsizliği” şeklinde devam etti. Ankete katılanlar, öncelik verilmesi gereken konuları ise “Hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve finansmana erişim” olarak sıraladı. Ankete göre, iş dünyasının yatırım kararını etkileyen en önemli konunun “maliyetlerdeki artış ve bunun piyasaya yansımaması” olduğu görüldü. “Finansmana erişim, teşvikler, kurlardaki belirsizlik ve vergi sistemi” de yatırım kararını etkileyen diğer unsurlar oldu.

Anket katılımcılarının 2026 yılı enflasyon beklentisi ise TÜFE’de yüzde 26.4, ÜFE’de yüzde 26.2 şeklinde gerçekleşti. Katılımcıların 2026 yılı sonundaki dolar kuru beklentisi 53.05 TL olurken, euronun da 2026 yılı sonunda 61.97’’e yükseleceği tahmin edildi.

İzmir’de öncelik istenen konu, ulaşım oldu

ESİAD üyeleri, “İzmir’de öncelik verilmesi gereken en önemli yatırım nedir” sorusuna bu yıl da “Şehir içi ulaşım” yanıtını verdi. İkinci sırayı ise, “2. Çevreyolu” aldı. Sıralama, “Kentsel dönüşüm projeleri, su geri kazanımı ve atık yönetim tesisleri, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi ve rehabilitasyonu, tarımsal dönüşüm, metro/raylı sistem ağı genişletilmesi, İzmir Körfez Geçiş Projesi, Ankara-İzmir hızlı tren projesi, limanların geliştirilmesi/kapasite artırımı” şeklinde gerçekleşti. Ankete göre, 2026 yılında İzmir’de yatırım potansiyeli bulunan sektörler ise sırasıyla, “Enerji, turizm, sağlık, inşaat ve gayrimenkul, gıda ve tarım, yapay zeka ve ileri teknolojiler” oldu.