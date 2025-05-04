ESİAD’da gündem Afrika pazarı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (ESİAD) düzenlediği toplantıda bu ayın gündemi Afrika pazarı oldu. ESİAD Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Yuvarlak Masası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe konuk olan Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın, kıtanın ekonomik dönüşümünü ve yatırım potansiyelini iş dünyasıyla paylaştı. Taşkın, Afrika’nın gümrük birliği ile daha entegre hale gelen yapısının Türkiye için yeni ihracat ve yatırım fırsatları sunduğuna dikkat çekerek İzmirli iş insanlarına “Afrika’ya gidin, takımınızı kurun, pazarları yerinde görün” çağrısında bulundu. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise konuşmasında küresel ticaretteki dönüşümler ışığında Afrika’nın yükselen rolünü vurguladı.

Toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, küresel ekonomideki dönüşümlere dikkat çekerek, “Küresel ticarette korumacılığın yeniden yükseldiği, bölgesel çatışmaların derinleştiği, göç, enerji ve gıda güvenliği gibi krizlerin daha karmaşık hale geldiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu yeni dünya düzeni, devletleri, kurumları ve elbette iş dünyasını yeniden konum almaya zorluyor. Yükselen korumacılık eğilimleri, tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmalar ve küresel ticaretteki kırılmalar, hepimiz için yeni risklerin yanı sıra önemli fırsatlar da barındırıyor. Bu anlamda Afrika kıtası, genç nüfusu, doğal kaynakları ve büyüyen orta sınıfıyla dikkat çekici bir potansiyele sahip. Özellikle üretim, altyapı, enerji, madencilik, tekstil ve gıda sektörlerindeki fırsatları değerlendirmemiz, bölgemizin ihracat çeşitliliği açısından da önemli” diye konuştu.

“Afrika’ya sıfır gümrükle satış yapabiliyorsunuz”

Tamer Taşkın ise Afrika ile ticaretin dinamiklerini kapsamlı bir sunumla aktardı. Afrika’nın, doğru bir organizasyonla önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Taşkın, “Kim giderse gitsin; yeter ki organizasyonunuzu yapın, takımınızı kurun, birkaç seyahati göze alın, ülkeleri dolaşın. Mutlaka başarılı olursunuz” diye konuştu. Afrika pazarında yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Taşkın, lojistik ve bankacılıkta yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye’nin bazı avantajlarını yitirdiğine dikkat çekti. Afrika’nın genç nüfusu ve büyüyen ekonomik yapısının iş dünyası için ciddi fırsatlar sunduğunu belirten Taşkın, “Artık Afrika, daha entegre bir pazar. Dört-beş yıl önce kıta genelinde bir gümrük birliği kuruldu. Şu anda bir ülkede üretim yaparsanız, tüm Afrika’ya sıfır gümrükle satış yapabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.