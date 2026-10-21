ESİAD'dan Bilişim Vadisi İzmir’e ziyaret: “Teknoloji geliştiren girişimlerimiz giderek güçleniyor”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) heyeti, Bilişim Vadisi İzmir'de teknoloji şirketlerinin geliştirdiği yenilikçi ürün ve çözümleri yerinde inceledi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin iş dünyasında verimlilikten ürün geliştirmeye, karar alma süreçlerinden yeni iş modellerine kadar geniş bir değişim yarattığını belirterek, “İzmir'in güçlü bir üretim deneyimi ve sanayi birikimi var. Diğer taraftan teknoloji geliştiren, yenilikçi çözümler üreten ve uluslararası pazarlara açılma potansiyeli taşıyan girişimlerimiz giderek güçleniyor. Burada önemli olan, bu iki dünyanın birbirinin imkânlarından daha fazla yararlanabilmesini sağlamak. Özellikle yapay zekâ ve dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirirken, şirketlerimizin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren, verimliliği ve rekabet gücünü artıran uygulamalara odaklanmalıyız” diye konuştu.

Bilişim Vadisi İzmir Şube Müdürü Kaan Haşimoğlu da, Bilişim Vadisi'nin girişimlerin fikir aşamasından uluslararası pazarlara açılmasına kadar uzanan süreçte destekleyici bir rol üstlendiğini belirterek, “Bilişim Vadisi olarak teknoloji odaklı girişimlerin gelişmesini, büyümesini ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek düzeye ulaşmasını hedefliyoruz. Bugün bünyemizde 880'den fazla firma ve 9 bini aşkın çalışan bulunuyor. İzmir Kampüsümüzde ise yaklaşık 150 firma faaliyet gösteriyor. Girişimcilere fiziksel çalışma alanı sağlamanın ötesinde, fikir aşamasından şirketleşmeye, ürün geliştirmeden yatırım süreçlerine kadar kapsamlı destekler sunuyoruz. Amacımız, girişimcilik ekosistemini güçlendirerek yenilikçi fikirlerin ekonomik değere dönüşmesini ve teknoloji şirketlerimizin küresel ölçekte büyümesini sağlamak” dedi.