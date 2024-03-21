ESİAD’dan Yılmaz Büyükerşen’e ziyaret

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette ESİAD Başkanı Işık, genel kurulunda güven tazelediği derneğin, yeni yönetimi hakkında bilgi vererek yapılan çalışmalardan bahsetti. Işık, Büyükerşen’e Eskişehir’e verdiği büyük hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek ilerleyen süreçte de tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Yılmaz Büyükerşen de nazik ziyaret nedeniyle Işık ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile sona erdi.