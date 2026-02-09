ESKİ, biyogazdan 7 milyon 333 bin kWh elektrik enerjisi üretti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji tasarrufu hedefleri doğrultusunda Atık su Arıtma Tesisleri’nde enerji verimliliğini artırırken doğal kaynak kullanımını da azaltıyor.

Alpu Yolu üzerinde bulunan ESKİ Atık su Arıtma Tesisleri’nde 2025 yılı boyunca kent merkezinde 48 milyon 430 bin metreküp, ilçe tesislerinde ise 2 milyon 333 bin metreküp atık su arıtıldı. Atık su arıtma sürecinde oluşan çamur, döngüsel ekonomi yaklaşımı kapsamında değerlendirilerek; fosil yakıtlara kıyasla daha düşük sera gazı salınımına sahip çevreci biyogaz üretiminde kullanıldı.

Ön çöktürme ve son çöktürme havuzlarında oluşan arıtma çamurunun anaerobik çürütülmesiyle elde edilen biyogaz, tesis bünyesinde bulunan ve her biri 1 MW kurulu güce sahip iki adet gaz jeneratöründe elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu sistemle eş zamanlı olarak ısı enerjisi de elde edilerek hem çamur çürütme süreçlerinde hem de tesis binalarının ısıtılmasında kullanılıyor.

Enerjinin yüzde 48'i kendi kaynaklarından

Bu uygulamalar sayesinde 2025 yılında ESKİ, biyogazdan 7 milyon 333 bin kWh elektrik enerjisi üreterek tesislerin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %48’ini kendi kaynaklarından karşıladı. Böylece enerji maliyetleri azaltılırken karbon ayak izinin düşürülmesine ve iklim dostu altyapı yönetimine önemli katkı sağlandı. Ayrıca arıtma sonucunda oluşan çamurun bir bölümü, lisanslı firmalar aracılığıyla alternatif yakıt olarak değerlendirilerek atıkların bertarafı yerine enerji geri kazanımı sağlandı.

Gelecek doğaya saygı duyan şehirlerin olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü güçlendiren “Gelecek doğaya saygı duyan şehirlerin olacak” yaklaşımı doğrultusunda ESKİ Genel Müdürlüğü; sürdürülebilir enerji üretimini destekleyen, çevresel etkiyi en aza indiren ve kaynak verimliliğini esas alan atık su yönetim modelleriyle geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor.