Eskim Kimya, İSO İkinci 500’de 183 sıra yükseldi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Temelleri 1975 yılında Yılmaz Tezgören tarafından atılan Eskim Kimya, Türkiye’nin ithalatını azaltıp ihracatını artıran üretim vizyonu ile büyümeye devam ettiğini duyurdu. 4 kıtada 75 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı araştırmasında atılımını sürdürerek 906.’ncı sıradan 639.’unculuğa yerleşen Eskim Kimya, aynı başarıyı ISO İkinci 500 araştırmasında da yakaladı. Gerek üretim kapasitesi gerekse yurtdışı satış hacmiyle kimya sektörünün önemli oyuncularından olan şirket, çeşitli sanayi gruplarına yönelik boya, vernik, jelkot, poliester reçine ile Polimax markası altında oto macun üretimi yapıyor.

Son dönemde tüm proseslerini güncelleyerek sektörlerinin önemli karar alıcılarından birisi konumuna geldiklerini belirten Eskim Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Kani Tezgören, “Şirketimizde, Ar-Ge bölümünde görevli, alanında uzman ekip arkadaşlarımız vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı sektörel gelişmeler ve akademik çalışmalar anlık olarak izlenmekte, sahada görevli teknik uzmanlığa sahip ekip arkadaşlarımız ile birlikte de ürün kullanıcılarının talepleri raporlanmaktadır. Şirket içi değerlendirme süreçlerinin ardından yatırım ve/veya özel çalışma gerektiren alanlara ilişkin değerlendirme raporlarının yönetim kuruluna sunulması sonrası gerekli görevlendirmeler yapılarak iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır” diye konuştu.

Katma değer yaratacak projeler geliştirmeyi hedefliyor

Bu yıl Ar-Ge bölümlerini yeniden yapılandırarak hâlihazırda devam eden projelerin yanı sıra yeni alanlara yönelmek üzere hem kullandıkları ekipmanları modernize ettiklerini hem de kadrolarını genişlettiklerini açıklayan Tezgören, üniversiteler ile iletişim ağı oluşturup sanayi-üniversite işbirliği ile ilgili projeler yürüterek yakın gelecekte katma değer yaratacak yeni projeler geliştireceklerini aktardı. Kuruldukları günden bu yana ileri teknoloji yatırımları gerçekleştirerek üretimde verimliliği artırdıklarına dikkat çeken Tezgören, yönlerini yurtdışına dönerek üretimin yüzde 75’ini Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Amerika’ya ihraç ettiklerini söyledi. Kani Tezgören, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimizin ihracat ağı bugün itibarıyla 75 ülkeye ulaştı. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırarak ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Orta vadede ise Eskişehir OSB’de 60 bin metrekare alan üzerine kuracağımız yeni üretim tesisimizin devreye alınması ile birlikte gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı satış hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Bizim için öncelikli hedef; ihracatta sürdürülebilir büyüme gerçekleştirerek ülkemize ve sektöre katma değer üretmektir.”

Kimyasal atıkları bertaraf ederek çevreyi koruyor

Son beş yıllık periyod içerisinde mevcut üretim tesislerinde hali hazırda kullanılan ekipmanlarının modernize edilmesi, yeni üretim hattı oluşturarak kapasitenin arttırılması ve otomasyon sistemlerine geçiş yatırımları yaptıklarını vurgulayan Tezgören, “Eskim ailesi olarak çevreyi koruma konusunda çok hassasız. Çalışma arkadaşlarımızda bu bilinci yerleştirmek için şirket içi farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca üretim tesislerimizde oluşan tüm kimyasal atıkların Avrupa birliği standartlarında ve mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Karbon ayak izini azaltacak projeler üzerinde de çalışıyoruz. Bunun yanı sıra çevreye duyarlı ürün geliştirme konusunda Ar-Ge bölümümüzde önemli projeler yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.