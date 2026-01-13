Eskioğlu “Kayıt dışı ekonomi haksız rekabete yol açıyor”

Kütahya/Ekonomi

Açılış konuşmalarının ardından, söz alan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Eskioğlu, yaptığı konuşmada verginin adil rekabet ve sürdürülebilir ekonomik yapı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kayıt dışı ekonominin iş dünyasında haksız rekabete yol açtığını vurgulayan Tolga Eskioğlu, bu alanla etkin mücadelenin, kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine değindi.

Seminere Vergi Denetim Kurulu Bursa Denetim Daire Başkanı Ulvi Cantürk Kaya, Bursa Denetim Daire Başkan Yardımcısı Sinan Aydın, Kütahya Defterdarı Hatice İsgen Erçoşman, Kütahya SMMM Odası Başkanı Mustafa Çetinel, KUTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş, mali müşavirler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.