Eskioğlu “Kayıt dışı ekonomi haksız rekabete yol açıyor”
Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Vergi İncelemeleri, Vergi İnceleme Süreçleri, Vergi İnceleme Araçları ve Özellik Arz Eden Hususlar” konulu seminer, kamu ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Kütahya OSB Başkanı Tolga Eskioğlu kayıt dışı ekonominin haksız rekabete yol açtığını söyledi.
Kütahya/Ekonomi
Açılış konuşmalarının ardından, söz alan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Eskioğlu, yaptığı konuşmada verginin adil rekabet ve sürdürülebilir ekonomik yapı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
Kayıt dışı ekonominin iş dünyasında haksız rekabete yol açtığını vurgulayan Tolga Eskioğlu, bu alanla etkin mücadelenin, kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine değindi.
Seminere Vergi Denetim Kurulu Bursa Denetim Daire Başkanı Ulvi Cantürk Kaya, Bursa Denetim Daire Başkan Yardımcısı Sinan Aydın, Kütahya Defterdarı Hatice İsgen Erçoşman, Kütahya SMMM Odası Başkanı Mustafa Çetinel, KUTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş, mali müşavirler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.