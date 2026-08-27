Eskipazar Sarı Traverteninde hedef, katma değer ve güçlü marka

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda, “Anadolu’dakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında düzenlenen Eskipazar Sarı Traverteni Ürün Analiz Çalıştayı, Karabük TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, akademisyenler ve sektör paydaşları katıldı.

Çalıştayda, coğrafi işaret tesciline sahip Eskipazar Sarı Traverteni tüm yönleriyle ele alınarak ürünün üretim kapasitesinin geliştirilmesi, pazarlama ve markalaşma stratejilerinin oluşturulması, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin başlıklar masaya yatırıldı. Toplantıda Eskipazar Sarı Traverteninin yalnızca bir doğal taş ürünü olarak değil, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek ekonomik bir değer olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, taşın ulusal pazardaki bilinirliğinin ve rekabet gücünün artırılması için izlenebilecek yol haritası üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, çalıştayın bölgenin önemli değerlerinden olan Eskipazar Sarı Traverteninin geleceği açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, ürünün katma değerini artırmanın ortak hedef olduğunu ifade etti. Çapraz, “Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işareti alınan ürünümüzün katma değerini artırmak, yeni kullanım alanları oluşturmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet gücünü artırarak güçlü bir marka haline gelmesini sağlamak hepimizin ortak hedefidir” dedi.

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk tapu

Öte yandan Karabük’ün sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar da Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) devam ederken yaklaşık bir yıldır bölgede üretim faaliyetlerini sürdüren Greenal Alüminyum Anonim Şirketi de yatırım taahhütleri kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri tamamlayarak yatırım yaptığı sanayi parselinin tapusunu almaya hak kazandı.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Çapraz, ilk tapu devrinin OSB açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Altyapı çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Çapraz, yatırımcıların üretime geçmesinin ve yükümlülüklerini tamamlayarak tapularını almaya hak kazanmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Çapraz, “İlk tapu devrini gerçekleştirmiş olmamız, bölgemizin üretim, istihdam ve yatırım hedefleri doğrultusunda doğru adımlarla ilerlediğinin en somut göstergelerinden biridir” diye konuştu.

Eskipazar OSB’nin Karabük’ün sanayi geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Çapraz, bölgenin ülke ekonomisine ve kentin sanayi kapasitesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.