Eskipazar Traverteni markalaşma yolunda

Türkiye’nin doğal taş ve mermer sektöründeki önemli üretim merkezlerinden biri olan İscehisar’da gerçekleştirilen programda heyet, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Mermer Akademisi’ni ziyaret etti. İncelemelerde doğal taşın işlenmesi, tasarım odaklı üretim, sektöre yönelik eğitim faaliyetleri ve katma değer oluşturan uygulamalar hakkında bilgi alındı.

Heyet daha sonra Afyon Ticaret ve Sanayi Odası’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde doğal taş sektöründe geliştirilebilecek iş birlikleri, markalaşma çalışmaları ve coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik örnek uygulamalar değerlendirildi. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, inceleme gezisinin Eskipazar Sarı Traverten Taşı’nın geleceğine yönelik önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, taşın sahip olduğu potansiyelin daha etkin kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.

Çapraz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Eskipazar Sarı Traverten Taşı’nın sahip olduğu özelliklerle öne çıktığını ifade ederek, “Kaymaz yapısı ve Anıtkabir’de kaplama taşı olarak kullanılmış olması bu doğal taşı özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Amacımız, bu değeri sadece ham madde olarak değil, işlenmiş ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek ekonomiye daha güçlü şekilde kazandırmak” dedi.

Bölgede taşın işlenmesine yönelik altyapının geliştirilmesi, üretim imkanlarının artırılması ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çapraz, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve yatırımcılar arasında kurulabilecek iş birlikleri üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Eskipazar Sarı Traverten Taşı’nın coğrafi işaret tesciliyle önemli bir marka değeri kazandığını vurgulayan Çapraz, “Bu değerin korunması, geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak Eskipazar Sarı Traverteni’nin bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.