Eskişehir 2. kamp, karavan, tıny house ve doğa sporları fuarı başlıyor

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi’nde, ikinci kez Eskişehir Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı heyecanı yaşanacak. 11-15 şubat günleri arasında, Türkiye’nin dört bir yanındaki doğa severler ve karavan tutkunları Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde buluşacak. İlki 2025 yılında gerçekleştirilen ve Anadolu’da düzenlenen en geniş kapsamlı kamp, karavan, tiny house ve doğa sporları organizasyonların biri olan fuar hem ziyaretçilerin hem de firmaların yoğun ilgisiyle karşılandı. 2025 yılında düzenlenen Eskişehir Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı’na 50 bine yakın ziyaretçi konuk oldu. Fuara Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 24 binden fazla kişi ziyaretçi olarak katılım sağladı.

Ücretsiz fuar biletleri için son gün 13 Şubat

Bu yıl da ilgiyle karşılanması beklenen fuar yine doğa, kamp ve karavan severleri bir araya getirecek. Fuarı ücretsiz olarak ziyaret etmek isteyenler, 13 Şubat Cuma gününe kadar ücretsiz davetiyesini https://biletino.com/tr/e-16tk/2-eskisehir-kamp-karavan-ve-doga-sporlari-fuari/ adresinden temin edebilecek.

Fuar Eskişehir ekonomisine hareketlilik getirecek

Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları hakkında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, kitap ve tarım fuarlarının ardından şehirle özdeşleşen bir fuara daha Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yapacağını belirterek, fuarın geçtiğimiz yıl gibi ilgi görmesini beklediklerini söyledi. Şehir dışından katılacak ziyaretçiler sayesinde Eskişehir ekonomisinde hareketlilik yaşanacağını belirten ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde yeni etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.