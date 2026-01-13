Eskişehir 5 milyar dolar ihracatı geçmek istiyor

Ali Baş/Eskişehir

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli Eskişehir sanayisinin üretim kapasitesini, ihracat tecrübesini ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Başarının kolay şartlarda elde edilmediğine dikkat çeken Küpeli, “Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, enerji ve girdi maliyetlerindeki artış, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve daralan dış pazar koşullarına rağmen sanayicilerimiz üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracat yapmaya devam ediyor. Bu tablo, Eskişehir sanayisinin ne denli dirençli ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir” dedi.

İhracattaki artışın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Küpeli, sürdürülebilir büyümenin güçlü bir üretim altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Küpeli, “Kalıcı ve sağlıklı bir ihracat artışı için imalat sanayine yönelik yatırımların artması büyük önem taşıyor. Üretim kapasitemizi, teknoloji seviyemizi ve katma değeri yükseltmeden ihracatta kalıcı başarıdan söz etmek mümkün değil. Bu noktada sanayi yatırımlarını teşvik eden, üretimi önceleyen politikalara ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir yapı oluşturmalıyız

İthalat yapısına da değinen Küpeli, dış ticarette pazar çeşitliliğinin stratejik bir konu olduğunun altını çizdi. Küpeli, “İthalatta ilk 10 ülkenin toplam payının yüzde 58’in üzerinde olması, tedarik güvenliği açısından dikkatle ele alınması gereken bir durumdur. Hem ihracatta hem de ithalatta daha dengeli, daha çeşitli ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmalıyız. Bu yaklaşım, sanayimizin küresel dalgalanmalara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

5 milyar dolar hedefini 2026’da yakalarız

2026 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde ise Eskişehir sanayisine duyduğu güveni dile getiren Başkan Küpeli, “Sanayicimizin üretim azmi, yatırım iştahı, nitelikli iş gücü ve ihracat kabiliyeti sayesinde Eskişehir’in 5 milyar dolarlık ihracat hedefini 2026 yılında yakalayacağına yürekten inanıyorum. Eskişehir, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin üretim ve ihracat yolculuğunda öncü şehirlerden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Eskişehir İhracatı 4,8 Milyar Dolar Oldu

Eskişehir ihracatının 2025 yılında önemli bir artış yakaladığını belirten Kesikbaş, “Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı 2025 yılının tamamında geçen yıla göre yüzde 6,84 oranında artarak 4,8 milyar doları aştı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan kısıtlara rağmen üretmeye ve istihdam yaratmaya devam eden firmalarımızı ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İhracat Güçlü Üretim Yapısıyla Desteklenmeli

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ihracattaki yükselişin memnuniyet verici olduğunu ancak bunun güçlü bir üretim altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kesikbaş, “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Bu tablo, Eskişehir sanayisinin direncini ve kararlılığını ortaya koyuyor. Ancak kalıcı başarı için imalat yatırımlarının daha güçlü şekilde desteklenmesi şarttır” dedi.

İthalatta Bağımlılık Azaltılmalı

İthalatta ilk 10 ülkenin payının yüzde 58’in üzerinde olmasının risk oluşturduğunu belirten Kesikbaş, “Sınırlı sayıda ülkeye aşırı bağımlılık, tedarik güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Hem ihracatta hem ithalatta pazar çeşitliliğini artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Kesikbaş, alternatif pazarlara erişimin güçlendirilmesi, sanayicinin finansmana daha kolay ulaşması ve enflasyon başta olmak üzere yatırım ortamını bozan unsurların azaltılmasının, üretimi ve ihracatı sürdürülebilir kılacağını vurguladı.

Üretim azmi, yatırım iştahı ve ihracat kabiliyeti var

Kesikbaş, Eskişehir’in ihracat potansiyeline olan inancını vurgulayarak, “Bugün ortaya koyduğumuz performans, doğru politikalar ve güçlü destek mekanizmalarıyla çok daha ileri taşınabilir. Sanayicimizin üretim azmi, yatırım iştahı ve ihracat kabiliyeti sayesinde 5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi 2026 yılında yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz. Eskişehir, Türkiye’nin üretim ve ihracat yolculuğunda daha güçlü bir konuma ulaşacaktır” dedi.