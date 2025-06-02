Eskişehir 50 yıl sonra limana bağlanıyor

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir sanayinin limanlara ulaşım konusunda çok uzun yıllardır beklediği, belirten Küpeli, “Çok kıymetli ve değerli bir yatırımın hayata geçişine atılan ilk adımdır. Bugün yalnızca bir temel atmıyoruz. Bugün, sanayimizin üretim gücünü raylara taşıyan, Eskişehir’i geleceğe bağlayan bir vizyonu hayata geçiriyoruz. Eskişehir OSB - Hasanbey lojistik merkezi demiryolu bağlantısı, sadece bir altyapı projesi değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma hamlesinin önemli bir parçasıdır. Bugün attığımız bu adım; Eskişehir’imiz açısından sanayi, ticaret ve ihracat üçgeninde yeni bir çağın kapısını aralıyor” dedi.

2030 hedefi 7 milyar dolar

Eskişehir’in yalnızca bir sanayi şehri değil, aynı zamanda bilginin üretildiği, işlendiği bir inovasyon merkezi olduğunu kaydeden Küpeli şöyle konuştu: “Bu şehrin potansiyelini daha ileri taşıyacak her proje, ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. 2030 yılı hedefimiz ise Eskişehir OSB’deki çalışan sayısının 75 bine, bölgemizden yapılan ihracatın ise yeni yatırımların devreye girmesiyle yaklaşık 7 milyar dolar çıkmasıdır. Birlikte temelini atacağımız bu bağlantı hattı yatırımı, OSB’deki sanayi kuruluşlarımız için büyük önem taşıyan ve maliyet avantajı sağlayan yatırımlardan biriydi. Bu hat tamamlandığında; Eskişehir OSB’de üretim yapan bugün 907, ileride binleri geçecek sanayi kuruluşu, ürünlerini doğrudan demiryolu ile limanlara ulaştırabilecektir. Eskişehir OSB'den çıkan ürünler doğrudan demiryolu aracılığıyla limanlara, iç piyasalara ve ihracat noktalarına çok daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşacaktır. Hattın devreye girmesiyle, karayolu trafiği azalacak, böylece hem çevreye hem de şehir içi ulaşımımıza büyük katkı sağlanacak. -çevre açısından karbon salımı önemli oranda azaltılmış olacaktır. Bölgeden yapılan yıllık ihracatın, bu hat sayesinde önümüzdeki 5 yıl içinde en az yüzde 35 oranında artması beklenmektedir.”

Gemlik limanına bağlanmalıyız

Nadir Küpeli, Eskişehir başta olmak üzere Orta Anadolu’daki birçok şehrin ihracat limanlarına ulaşımı açısından mevcut demiryolu hattının özellikle Gemlik limanına bağlantısının hızla hayata geçmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Küpeli, “Bu hattın açılması bizlerin ihracatında lojistik maliyetinden yıllık 100 milyon dolara yakın maliyet avantajı sağlayacak, bu sanayimizin rekabetçiliğine çok ciddi bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için 439 kilometre olan mevcut iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarmakla ilgili çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Eskişehir'in sanayisinin rekabet gücü artacak

Bakan Uraloğlu “Temelini attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu İltisak Hattı da şehrimizin sanayi ve lojistik altyapısına çağ atlatacak stratejik bir projedir. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesidir. Süratle çalışarak bu yılın sonunda tamamlamayı planladığımız 7,5 kilometrelik ana hat ve 6,5 kilometre uzunluğundaki terminal bağlantıları olmak üzere toplam 14 kilometre olan bu hat, Hasanbey Lojistik Merkezi ile Eskişehir OSB'yi birleştirecek. Proje kapsamında, 1 köprü, 24 menfez ve 1 alt-üst geçit inşa edeceğiz. Bu hat, Eskişehir OSB'de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demir yoluyla limanlara ve diğer lojistik merkezlere ulaşmasını sağlayarak, hem maliyetleri düşürecek hem de kara yolu trafiğini rahatlatacak. Hasanbey Lojistik Merkezi'nin etkin kullanımıyla Eskişehir bölgesel bir lojistik üs haline gelecek Lojistik maliyetlerin düşmesiyle Eskişehir'in sanayi tesislerinin rekabet gücü artacak.” Dedi.

Bakan Uraloğlu'nun Vali Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, ve Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, EOSB Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, butonlara birlikte basarak temel atma törenini gerçekleştirdi