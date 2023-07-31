Eskişehir 6. kez “öğrenci dostu” seçildi

HATİCE AYDOĞAN ÖZSÖKMEN - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere toplam 3 üniversitesiyle 3,5 milyonu aşan üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Eskişehir, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı 2023 (ÜniAr) tarafından yapılan “2023 Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında altıncı kez birinci seçildi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın 2023 (ÜNİAR), 2023 Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Eskişehir, bu yıl da liderliği bırakmadı ve altıncı kez Türkiye’nin üniversite öğrenci başkenti seçildi. Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere toplam 3 üniversitesiyle 3,5 milyonu aşan üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Eskişehir, gençlerin gözde şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.

Öğrencilerin memnuniyeti düştü

Türkiye’de yükseköğretim alanında şimdiye kadar yapılmış en büyük ve yaygın araştırması olan Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması’nın [TÜMA] bir parçası olan bu çalışmada, 2023 yılında öğrenci şehirlerinde memnuniyet düzeyinin bir önceki yıla göre düştüğü gözlendi. Listenin ilk 10’unda sırasıyla Eskişehir, Ankara, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Edirne, Samsun, İstanbul Asya ve Manisa yer aldı.

Kütahya 28’inci, Bilecik 38’inci, Afyon 58’inci sırada yer alırken İzmir dahil bazı büyükşehirlerin ilk 10 listesine giremediği görüldü. 2017’den bu yana her yıl listenin ilk üçünde yer alan Antalya, 2023 yılında gerileyerek 6’ıncı sıraya düştü.

Şubat depreminden etkilenen 11 il dışındaki 70 ildeki üniversitelerde öğrenim gören 40 bin öğrenci ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de öğrenciler öğrenim gördükleri sadece 27 şehirden memnunlar. Buna karşın 38 şehrin öğrenci memnuniyeti konusunda bir duyarlılığa sahip olmadığı, öğrencilerin de bu şehirden ve halkından ciddi anlamda memnun olmadıkları görülüyor.

“Şehir kültürü, başarıda vazgeçilmez bir unsur”

ÜNİAR tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin üniversite öğrenci başkentleri Eskişehir, Ankara ve Çanakkale’dir. Bize göre üniversite şehri olmak sadece üniversite yönetimlerine bırakılmamalı. Belediye başkanları, valiler ve şehirlerin kurumsal paydaşları konuya ilişkin stratejiler belirlemelidir. Şehir, şehrin yaşantısı ve kültürü üniversitenin başarısında ve üniversitenin üniversite olarak adlandırılmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz” denildi.

Araştırma, ulaşım imkânları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda üniversite öğrencileri okuduğu şehirden ve halkından ne kadar memnun olduklarını araştırarak, üniversite şehirlerini öğrencilerin memnuniyet derecesine göre sıralıyor.