Eskişehir AB Bilgi Merkezi’nden 10 bin fidanlık hatıra ormanı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün iş birliğinde Odunpazarı Yeniakçayır Mahallesi Ağaçlandırma Projesi alanına 10 bin adet fidan dikti. “ETO- Avrupa Birliği Hatıra Ormanı” Avrupa Komisyonu'nun küresel "Map My Tree" kampanyası dahilinde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Eskişehir Orman Bölge Müdürü Vekili İsmet Kıraç, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, yönetim kurulu ve meclis divanı, meclis üyeleri ve ETO çalışanları, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Oğuzhan Çobanoğlu katıldı.

“Hatıra ormanlarımız gelecek için miras”

“ETO- Avrupa Birliği Hatıra Ormanı” fidan dikimi öncesinde konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın 130. yılında 10. hatıra ormanını oluşturduğunu belirterek, “Ağaçlar, çevremiz için çok önemli bir yere sahiptir. Bizler iş dünyası olarak, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, fidan dikme gibi çevre dostu etkinliklere her zaman destek vermeye hazırız. Bugün burada Eskişehir AB Bilgi Merkezi’miz aracıyla dikeceğimiz fidanlar gelecek nesiller için bir miras olacaktır” diye konuştu.

“Bugünün fidanları yarının ormanları olacak”

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Vekili İsmet Kıraç ise, “Biz bu fidanları sizin emanetiniz olarak değerlendiriyoruz. Buradan oluşacak tohumlar yeni ormanlar oluşmasına katkı sağlayacaktır. Çam ağaçlarımız yanı sıra yapraklı ağaçlarımız da var. Meşe ve ardıç ağaçlarımız var. Gelecek yıllarda bu fidanlarımızın çapası başta olmak üzere tüm işlemlerini yakından takip edeceğiz. Emanetinize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Yeşil gelecek için katkı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları iş birliğinde, 19 şehirde yaklaşık 170 bin fidanın dikilmesini hedefleyen büyük çaplı bir ağaçlandırma kampanyasını yürütülüyor. Avrupa Komisyonu’nun küresel ‘Map My Tree’ kampanyasının bir parçası olan etkinlikler, 11 Kasım 2023’te kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü’nde başlatıldı. Fidan dikme çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü’nün denetiminde Kasım ayı içinde, Eskişehir’in de arasında yer aldığı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 19 şehirde gerçekleştirilecek. Fidan dikimi etkinliğiyle küresel iklim değişikliği mücadelesine katkı sağlamanın yanı sıra, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini simgelemesi hedefleniyor.