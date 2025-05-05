Eskişehir bağımsız kısa Film festivalinde görkemli final

ALİ BAŞ/EKONOMİM

Genç sinema sanatçılarını desteklemek ve bağımsız kısa film üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali, 4 gün boyunca kentin kültür-sanat takvimine yeni bir soluk getirdi. Festival, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi. En iyi 3’üncü film, Yönetmenliğini Onur Güler’in yaptığı “Hangi Gece Büyüdüysem”, en iyi 2’nci film Yönetmenliğini Deniz Büyükkırlı’nın yaptığı “Tavuk Suyuna Çorba”, en iyi 1’inci film ise Yönetmenliğini Yakup Tekintangaç’ın yaptığı “Mori” seçildi.

Üç belediyeyle güç birliği

Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali’nin kapanış konuşmasını Eskişehir Sinema Derneği Başkanı Turgay Aksoy yaptı. Aksoy, “Festivali yapmaya yaklaşık 4 ay önce 5 arkadaşıyla birlikte karar verdik. Bu organizasyonu yapabileceğimize inandık. Hep birlikte altından kalktığımıza da inanıyorum. Biz kendi adımıza karar verdik, seneye bu festival hem kısa film festivali ve uzun metraj film festivali olacak” dedi.

Emeğin karşılıksız kalmadığını gösterdiler

Jüri üyeleri adına konuşan Topkapı Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı Abdül Süsler, şu görüşlere yer verdi: “Dünyanın savaşlar, ekonomik krizler ve felaketlerle yıkıldığı bu günlerde ülkemizin bir kısa film festivalini daha kazanmış olması ve gençlere, sinemacılara, oyunculara, senaristlere yeni bir alan yaratıldığı için Eskişehir Sinema Derneğine teşekkür ediyoruz. Festivalde bulunabilen jüri üyeleri olarak biz, 4 gündür buradayız. Eskişehir, kendisine verilen her türlü sanat üretimini müthiş bir taleple karşıladığını bir kez daha gösterdi. Açılış gününden beri, film gösterimlerinde, yönetmen ve oyuncu söyleşilerinde, hocaların yaptıkları söyleşilerde salonlar doluydu. Eskişehir halkı emeğin karşılıksız kalmadığını bir kez daha gösterdi. Çok büyük bir emek var. Ön jüri 300’e yakın film seyretti. Bu filmleri yaklaşık 20’ye düşürdü. Bizler de dilimiz döndüğü ve bilgimiz doğrultusunda onların arasından belli bir takım ödülleri jürinin oy birliği ve oy çokluğu ile kendilerine bugün takdim edeceğiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum"

Düşünceler özgürce açıklanmalı

Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, Bağımsız Kısa Film Festivali’nin önemli bir etkinlik belirterek, “Zaten Eskişehir kültür ve sanatın şehri. Üç belediyemizin de ortak çalışmalarıyla birçok etkinlik düzenlenmekte. Bugün de 4 gün süren kısa film festivalinin kapanışı ile sizlerle bir aradayız. Bağımsızlık özellikle fikir mücadelesi, demokrasi şuanda en çok ihtiyaç duyduğumuz bir durum. Birçok hukuksuzluk ile karşı karşıyayız, her mecrada düşüncelerin özgürce açıklanması gerektiğini savunuyoruz. Bu Bağımsız Filim Festivali de buraya katılan eserlerin yönetmeleri, oyuncuları ile birlikte fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir alan. Biz belediye olarak bu tür kültür ve sanat faaliyetlerine sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Emek ödülleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak, “Emek Ödülleri” açıklandı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Eskişehir Bağımsız Sinema Festivali’nin “Emek Ödülleri”, oyuncu Rüçhan Çalışkur, Ayten Uncuoğlu ve Metin Akpınar’ın oldu. Ayten Uncuoğlu ve Metin Akpınar geceye gönderdikleri video ile katılırken, Çalışkur’a ödülü Jüri üyelerinden Süleyman Karaahmet tarafından takdim edildi.

Mori en iyi film seçildi

Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali’nin Jüri Özel Ödülü, Yönetmenliğini Ahmet Serhat Ak’ın yaptığı Kalem Filmi’nin oldu. Ak’a ödülünü jüri üyelerinden Mazlum Çimen takdim etti. Finale kalan 10 filmin arasından en iyi 3’üncü film, Yönetmenliğini Onur Güler’in yaptığı “Hangi Gece Büyüdüysem”; en iyi 2’nci film ise Yönetmenliğini Deniz Büyükkırlı’nın yaptığı “Tavuk Suyuna Çorba” seçildi. Festivalin en iyi filmi ise Yönetmenliğini Yakup Tekintangaç’ın yaptığı “Mori” Filmi oldu. Ödül töreninde Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası sahne alarak, film müziklerinden oluşan özel bir dinleti gerçekleştirdi. İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Kurt, "sanatı desteklemeye devam edeceğiz”

Festivalin açılışında bir konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Eskişehir’de sanatın her türlüsünü desteklemeye, öne çıkarmaya ve özgürleştirici gücünden yararlanmaya çalışan anlayışla belediyecilik” yaptıklarını söyledi. Kurt, “ Sosyal belediyeciliğin temel değerlerinden birisi de kültür ve sanat işlerine önem vermektir. Odunpazarı Belediyesi olarak da bu konuda yeterince çaba gösteriyoruz. Değerlendirme sizlere ait, ama Eskişehir’de sanat gerçekten ciddi anlamda destek buluyor. O nedenle bu festivalde bize destek olan başta Sayın Lütfü Yüksel olmak üzere hem Büyükşehir Belediyemize hem de Tepebaşı Belediyemize çok teşekkür ediyorum”dedi. Başkan Kurt konuşmasının ardından festivalin destekçilerinden Eskişehirli İş İnsanı Lütfü Yüksel’e cam plaket takdim etti.