Eskişehir Başarı Ödülleri 5. Kez Sahiplerini Buldu

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Network Türkiye Ahmet Can Akdemir koordinatörlüğünde organize edilen Anka Yapı Eskişehir Başarı Ödülleri’nde birbirinden seçkin jüri üyelerinin oylarıyla toplam 49 kategoride verilen ödüller sahipleriyle buluştu. Soner Yüksel ve Beyza Şengel'in sunduğu törene CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Baro Başkanı Barış Günaydın'ın yanı sıra çok sayıda STK Başkanı, iş ve sosyal hayatın önemli isimleri katıldı.

Eskişehir’in sosyal ve kültürel hayatına sürdürülebilir bir katkı vermekten ve nitelikli çalışmalarla kişi, kurum ve bürokrasiyi taltif etmekten çok mutlu olduğunu dile getiren organizatör Ahmet Can Akdemir, "bu tören Türkiye’nin şehirler bazında yapılan en büyük kırmızı halı etkinliği ve her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Jüri üyelerimizin uzun saatler süren toplantı ve takdirleriyle yine pek çok ödül sahibiyle buluştu. Seneye çok daha iyisini

yaparak bu geleneği devam ettireceğiz" diye konuştu.

Ekşi, "Kadınlar adına alıyorum"

Yılın İş Kadını Ödülü”nün sahibi Reyhan Ekşi oldu. Ekşi’ye ödülünü Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt takdim etti. Ekşi konuşmasında “Ben bu ödülü bu platformda yer alamayan bütün emekçi kadınlar adına alıyorum ve iş arkadaşlarım adına alıyorum.” dedi.

Şentuna, "gurur duyuyoruz"

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü”nün sahibi ERİAD oldu. ERİAD adına ödülü Rüştü Şentuna aldı. ERİAD’a ödülünü Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş takdim etti. Kesikbaş konuşmasında “Ben de bir ERİAD üyesiyim ve onur duyuyorum bundan. Çok çalışıyorlar ve çok keyifli işler yapıyorlar. ERİAD’lı olmaktan hepimiz mutluluk duyuyoruz ve herkesi davet ediyoruz.” dedi. Şentuna konuşmasında “Bu güzel ödülü Sanayi Odası Başkanımız ve ERİAD mensubu Celalettin Kesikbaş’tan alıyor olmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. 2. gururumuz ise iki yıl üst üste En İyi Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü almak gerçekten onur verici.” dedi.

Ovalı ve Körler en iyiler

Prof. Dr. Cengiz Ovalı da Mesleki Başarı Ödülü alan isimler arasında yer aldı. Ovalı ödülünü Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’den aldı.

Güler, “ Ben hocamızı ben yıllardır tanıyorum, gerçekten kendi alanında birçok başarıya imza attı. Hocamın İstanbul, Ankara olsun yaptığı operasyonları yakından takip ediyorum. Kendini kutluyorum, çok iyi bir hekim kendisi. ” dedi. Prof. Dr. Ovalı da şunları kaydetti: “Hayatım boyunca her zaman çok çalıştım. Özellikle en iyisini yapmak için her zaman çaba gösterdim" diye konuştu.

Ömür Boyu Başarı Ödülü”nün sahibi Mithat Körler oldu. Körler’e ödülünü Anka Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sercan Aktürk, "Böyle güzel bir gecenin ana paydaşı olmaktan çok mutlu ve gururluyuz." diyerek takdim etti. Mithat Körler ise konuşmasında “Bu güzel gecede böylesine anlamlı bir ödülün bana verilmesi gerçekten beni son derece mutlu etti. Biz bu güzel, değerli insanlar için; Eskişehir için kültür ve sanatta varız.” dedi.

Devrim otomobili müzesini kurdu

Turizm Özel Ödülü”nün sahibi Dr. Cezmi Karasu oldu. Karacasu’ya ödülünü Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilcisi ve Jüri Üyesi Ali Baş takdim etti. Karasu konuşmasında, “Devrim Arabaları Müzesi şehrimizin en mütevazi müzelerinden bir tanesi. Turizm bölgelerinin dışında olmasına rağmen 5 yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaştık.” dedi. Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü”nün sahibi Avni Ongurlar oldu. Ongurlar’a ödülünü Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü takdim etti. Süllü, "Gerçekten son derece onur verici bir ödül. Sosyal sorumluluk projeleri son derece kıymetli." diyerek ödülünü takdim etti. Ongurlar ise konuşmasında “Aldığım ödülü Eskişehir’e hediye ediyorum. Eskişehir için daha başlangıçtayız, yatırımlarımız devam edecek.” dedi.

Yılın Bürokratı Ödülü”nün sahibi İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici oldu. Bildirici’ye ödülünü Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak takdim etti. Bildirici konuşmasında, “Bu tür ödüllere mazhar olmak, bu tür ödüllerle taltif edilmek gerçekten onur verici. Bu ödülü Eskişhir’de çalışan 9.500 civarındaki sağlık çalışanı adına alıyorum.” dedi.

Gecede ödül alan kişi ve kuruluşlar şöyle:

Yılın İş Kadını: Reyhan Ekşi

Ömür Boyu Başarı Ödülü: Mihat Körler

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Avni Ongurlar

Yılın Yatırımcısı: ARYAP

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: ERİAD

Mesleki Başarı Ödülü: Prof. Dr. Cengiz Ovalı

Yılın Bürokratı Ödülü: Doç. Dr. Yaşar Bildirici

Jüri Özel Ödülü: Doç. Dr. Muammer Tün

Yılın İş Adamı: Tuncer Alpata

Mesleki Başarı Ödülü: Ayten Usta

Yılın Girişimcisi: Çiğdem Dedeoğlu Arıman

Ulusal Başarı Ödülü: Prof. Dr. Engin Kınacı

En İyi Eğitim Kurumu: Atayurt Okulları

Orlando Academy En İyi Öğrenci Kulübü: Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü

Yılın Yapı Projesi Ödülü: Zeydanlar Ticari Karma Proje

Mesleki Başarı Ödülü: Hasan Öztürk

Sanat Özel Ödülü: Ender Sakpınar

Yılın Kadın Sporcusu: Edanur Tulum

En İyi Kadın Şarkıcı: Güzide Çağlar

En İyi Erkek Şarkıcı: Joker

En İyi Müzik Grubu: Sahibinden

En İyi Moda Tasarımcısı: Eray Köseoğlu

En İyi Fotoğraf Sanatçısı: Hadi Mousavi

Yılın Erkek Sporcusu: Emre Karaca

Yılın Çocuk Sporcusu: Arda Kuçbay

Spor Özel Ödülü: Mehmet Terzi

Spora Teşvik Ödülü: Aybars Saviş

Medya Özel Ödülü: Ayşe Kaytan Uçak

Kent Kültürü Özel Ödülü: Ali Akyüz

Mesleki Başarı Ödülü: Prof. Dr. Ender Suvacı

En İyi Sosyal Medya Fenomeni/Platformu: Reelseyyah

En İyi Gece Kulübü: Schön

En İyi DJ: Baran Zengin

En İyi Restoran: Harbiye

En İyi Meyhane: Baba Yorgun

En İyi Fastfood Restoranı: Hippo French Tacos

En İyi Şef: Ömer İhsan Tekin

En İyi Pub: Replik

En İyi Kafe: Cadı’nın Evi

En İyi Kahve Dükkanı: Walker’s Coffee House

En İyi Barista: Kerem Altay

En İyi Otel Konsepti: Omm Inn

En İyi Spor Merkezi: Boss GYM

Turizm Özel Ödülü: Cezmi Karasu

En İyi Erkek Kuaförü: Hasan Yılmaz

En İyi Kadın Kuaförü: Bülent Duruk

En İyi Güzellik Merkezi: B’Estetik

En İyi Makeup Artist: Gülten Çelik

En İyi Nail Artist: Selin Titre