Eskişehir Bor Platformu “Bor Çalıştayı” düzenledi

ESKİŞEHİR

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAd) öncülüğünde kurulan Eskişehir Bor Platformu’nun paydaşı ve sponsoru olduğu, 19. Ulusal Kil Sempozyumu’ndaki Bor Çalıştayı’nda söz alan ESGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Entok, “Eskişehir Genç İş Adamları Derneği olarak kurulmasına öncülük ettiğimiz Eskişehir Bor Platformu’nun, 19. Ulusal Kil Sempozyumu’nda yer alması nedeniyle çok mutluyuz. ‘Bu Şehre Vefa Borcumuz Var’ diyerek yola çıktığımız Eskişehir Bor Platformu, şehrimize katma değer sağlayacak her konuda proaktif olarak yer alacaktır. Sunumlarıyla çalıştaya katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca bu çalıştayın düzenlenmesinde ve desteklenmesinde emeği gecen, maddi ve manevi destek olan tüm ESGİAD ve Eskişehir Bor Platformu üyelerimize de teşekkür ederim” diye konuştu.

Çalıştayda yaptığı konuşmada Eskişehir Bor Platformu olarak ESGİAD önderliğinde akademi-sanayi-kamuoyu üçgeninde kolaylaştırıcı bir platform olma amacıyla yola çıktığını açıklayan Eskişehir Bor Platformu Sözcüsü Umut Rallas, “Bugün bu amacımızın en önemli taraflarından biri olan akademide, 19. Ulusal Kil Sempozyumu’nda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akademik çalışmaların sanayide son ürün olarak üretilmesi ve şehrimize, ülkemize katma değer oluşturması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sempozyumu düzenleyen Kil Bilimleri Derneği Başkanı Sn. Prof. Dr. Asuman Türkmenoğlu, Başkan Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Ali Sayın’a ve yaklaşık 3 aylık hazırlık aşamasının her adımında yanımızda olan Sn. Prof Dr. Sedef Dikmen ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Dikmen’e çok teşekkür ederiz. Sempozyumun hazırlık surecinde emek veren tüm platform üyesi arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Çalıştayda bor üzerine yıllardır çalışmalar yürüten akademisyenlerin sunumları gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Selahattin Kadir ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Dikmen’in yönetimindeki oturumun ilk sunumunu, Prof Dr. Nuran Ay “Bor ve Bor Bileşiklerinin Kullanım Alanları” konusunda gerçekleştirdi. Ardından “Dünyada ve Türkiye’de Bor Ar-ge Faaliyetleri ve TENMAK-BOREN” konusunda Prof. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu sunum yaptı. Daha sonra borun kullanım alanlarına da değinilen sunumda, “Bor ve Bor Atıklarının Yapı Sektöründe Kullanılabilirliği ve Proses/Ürün Özelliklerine Etkileri” konu başlığında Prof. Dr. Taner Kavas’ın sunumu düzenlendi. Çalıştayın son sunumunda ise “Enerji Depolamada Metal Borürler” konu başlığında Prof. Dr. Hasan Göçmez söz aldı.