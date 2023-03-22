Eskişehir Bor Platformu: Kentte bir bor vadisi kurulmalı

Abdullah SÖNMEZ

ESKİŞEHİR - ESGİAD Başkanı Ulaş Entok, uzun vadede Eskişehir’de bir bor vadisi kurma hayaliyle yola çıktıklarını belirterek bunun yanı sıra Eskişehir Bor Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Bor Kuluçka Merkezi kurulmasını hedeflediklerinin altını çizdi.



Dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de, dünyanın en büyük tinkal yatağının Eskişehir’de olmasına rağmen bu cevherin ne kadar değerli olduğu ve nasıl büyük bir katma değere dönüşebileceğinin henüz öngörülemediğini belirten Ulaş Entok,

“Bor karbürden üretilen ürünlerin küresel piyasada oluşturduğu ekonomi yaklaşık 60 milyar doları geçiyor. En büyük bor rezervlerine sahip olmamıza rağmen işlenmeden sadece maden olarak çıkardığımız için bizim ekonomimize faydası maalesef sadece 1,32 milyar dolar civarında. İşlendikçe kıymetlenen bir maden olan borda akıl, bilim ve teknoloji geliştirerek bordan uç ürünler üretmeli ve dünya pazarındaki milyarlarca dolarlık pastadan daha büyük dilimler almalıyız” diye konuştu.

Şehrin tüm paydaşlarını bir araya getirerek hem Eskişehir’in hem de Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bor konusunda akademi, sanayi ve kamuoyu arasında koordinasyonu sağlayan bir platform olarak yola çıktıklarını vurgulayan Entok, bu kapsamda şehre yepyeni bir ufuk kazandırıp katma değeri yüksek ürünler üretilebileceğinin altını çizdi.

“Bor nihai ürün olarak ekonomiye kazandırılmalı”

Borun nihai ürüne gitmesi noktasında ortak akıl ve bilimle teknolojinin birleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Eskişehir Bor Platformu Sözcüsü Umut Rallas, Eskişehir’in en önemli yer altı zenginliği olan bor minerali konusunda üniversite-sanayi iş birliğini oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Borlu ürünlerin üretilmesi, araştırılması ve endüstriye nihai ürün olarak kazandırılması için şehrin tüm paydaşlarını bir araya getireceklerini söyleyen Rallas,

“Bor denince nasıl Eskişehir’deki hammadde kaynakları akla geliyorsa bor yatırımları denince de Eskişehir’in akla gelmesini ve kendi ekosistemini yaratmasını istiyoruz. Bor mineralleri ve türevleriyle ilgili sosyal piramitin tüm bileşenlerini bilinçlendirme çalışmaları yürüterek, toplumda yanlış ve eksik bilinen tüm konularla ilgili doğru ve sağlıklı bilgilerle şehrimiz özelinde kamuoyu oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Bor yatırımları için yatırımcı teşvik edilmeli”

Bor madeniyle ilgili yatırım yapacak firma ve start-uplara özel teşvik çıkarılması gerektiğini vurgulayan Rallas, şunları söyledi: “Eskişehir’in bu konuda özel bir teşvik bölgesi haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bor konusunda sanayinin de entegre olabileceği çalışmalar planlıyoruz. Eskişehir’de Bor Vadisi, Bor Kuluçka Merkezi, Bor Teknoloji Geliştirme Merkezi kurmak ve bor üzerine çalışan start-up sayısını artırmaya yönelik hayallerimiz var.”