Eskişehir bor üretiminde bir inovasyon merkezi olabilir

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği (ESGİAD) öncülüğünde kurulan Eskişehir Bor Platformu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde yaptığı açıklamada, madenciliğin milli bir mücadele olduğunu vurguladı. ESGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Platform Sözcüsü Umut Rallas, platformun şehrin en önemli değeri olan bor madeninin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Rallas, “Bu şehre vefa borcumuz var diyerek çıktığımız yolda, Eskişehir’i borlu ürünlerin üretildiği bir teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Madenciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda ülkemizin stratejik geleceği için bir mücadele alanı olduğuna inanıyoruz. Bor gibi stratejik minerallerle Türkiye’nin dünya liderliğine taşınması için durmadan çalışacağız” dedi.

Eskişehir Bor Platformu’nun akademi, sanayi ve kamu iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulduğu bilgisini paylaşan Rallas, tamamen gönüllü üyelerden oluştuklarını ve şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler geliştirdiklerini aktardı. Rallas, “Kaynak olarak dünya lideri olduğumuz bor konusunda, ülkemizi borlu son ürünlerde de sanayi lideri yapana dek durmadan ilerleyeceğiz. Gençler olarak elimizi taşın altına koyduk ve bu mücadelede gönül birliği yaptığımız tüm madencilerin Madenciler Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bor, Türkiye'nin stratejik gücü olabilir"

Borun ve nadir toprak elementlerinin hem Türkiye hem de dünya için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Umut Rallas, Eskişehir Bor Platformu’nun, Türkiye’nin stratejik kaynaklarının yer üstünde değerlendirildiği bir geleceğin inşası için tüm kesimlere iş birliği çağrısı yaptı. Rallas, “Madenciliğin yenilikçi ve katma değerli üretime odaklanması, sanayide lider olmanın ön koşuludur. Eskişehir’in bu alandaki rolü büyüktür ve bizler bu mücadelede tüm paydaşlarımızla kararlılıkla ilerleyeceğiz” dedi.