Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: “Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olacağız”

ALİ BAŞ - ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in dengeli kalkınma modeliyle büyüyeceğini vurgulayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kente ikinci bir merkez kazandırarak yeni gelişim alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Göreve başladığı tarihten itibaren yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Ünlüce, bu merkezde ticaret, üniversite ve konut alanlarının yanı sıra yeni bir organize sanayi bölgesinin de yer almasını planladıklarını ifade etti. Ünlüce sosyal yardımlara bütçeden ciddi bir pay ayırdıklarını ve bunun öncelikleri olduğunu söyledi.

“Eskişehir’de imar sorunu kalmayacak”

Hayata geçirecekleri projeleri 5 yıllık plana yayarak “Dengeli Kalkınma Modeli” adı altında bir model geliştirdiklerini hatırlatan Ayşe Ünlüce, 8 başlık altında topladıkları projelere yönelik bir yol haritası çıkardıklarını belirterek, bütçe olanakları çerçevesinde bu projeleri hızla uygulamaya alacakları bilgisini paylaş-paylaştı. Kentin önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm alanında İnşaat Mühendisleri Odası ile yaptıkları protokol çalışması kapsamında 50 bin binanın hızlı tarama yöntemiyle incelendiğini aktaran Ünlüce, “1999 yılı öncesi yaklaşık 8 kat, bitişik nizam yapılan ve zemin katı sonradan ticarethaneye çevrilmiş yapılar en büyük riski taşıyor. Kentsel dönüşümde bütüncül bir çalışma yapılması lazım. İnşaat Mühendisleri Odası’nın yanı sıra Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiziz protokol kapsamında kentimizdeki binaların yaklaşık yarısını inceledik. Buradan çıkan sonucu kentsel dönüşüm strateji belgesi adı altında bir rapor haline dönüştürerek ilgili bakanlığa göndereceğiz. Bakanlık burada acil dönüşmesi gereken yerleri belirleyecek. Sonrasında gerçekleştirilecek çalışmalar bütün kurumların birbirini suçlayarak değil sorumluluk alarak bir arada koordinasyonla çalışmasıyla başlamalı” diye konuştu.

Eskişehir’inin sorunlu mahallelerindeki imar sorunlarını sırasıyla çözeceklerini açıklayan Ünlüce, bu dönemde kentte imar sorunlu hiçbir mahallenin kalmamasını hedeflediklerini dile getirdi. Eskişehir’in genişlemesi ve nefes alması gerektiğini vurgulayan Ünlüce, “Eskişehir’in ikinci bir çeper açılarak ikinci bir merkez yaratılarak büyümesini hedefliyoruz. Yeni gelişme alanlarının olacağı bu merkezde ticaret, üniversite ve konut alanlarının yanı sıra ikinci organize sanayi bölgesinin de yer alması gündemimizde ve planımızda yer alıyor” dedi.

“Toplu taşımaya her ay 100 milyon TL veriyoruz”

Toplu ulaşımda fiyatların düşük tutulmasının belediye bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirten Ayşe Ünlüce, her ay 100 milyon TL civarında sübvansiyon yapıldığını ifade etti. Gece hatları ve abonman ücretlerinin düşük tutulması gibi ekstra maliyetlerin söz konusu olduğunu söyleyen Ünlüce, toplu taşımanın hiçbir zaman kar etmediğini ancak bu kadar büyük zarar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Toplu ulaşımda uygulanan ücretsiz taşıma uygulamasının da maliyetleri artıran bir diğer faktör olduğunu açıklayan Ünlüce, “Eskişehir merkezinde yüzde 25, ilçelerinde ise yüzde 50’ye yakın ücretsiz taşıma yapıyoruz. Bu çok ciddi bir maliyet” şeklinde konuştu.

“Belediye olarak önceliğimiz sosyal yardımlar oldu”

Ayşe Ünlüce, “Sosyal yardımlara bütçeden ciddi bir pay ayırdık. Eskiden önceliğimiz toplu ulaşım, altyapı ya da üst yapı olurdu. Artık önceliğimiz sosyal yardımlar oldu. 3 bin 500 kişi sosyal kart uygulamamızdan faydalanıyor. Karta erişemeyen vatandaşlarımız için ayni yardımlarımız var. Bu senenin ikinci yarısında ‘halkın mutfaklarını’ kurmaya hazırlanıyoruz. Halk Ekmek büfeleri gibi büfeler kuracağız ve uygun fiyata üç kap yemek satışı yapacağız” dedi.

“2026 Eskişehir’in yılı olsun”

Eskişehir’in plaka numarası olan 26 numarasının kent için çok değerli olduğunu belirten Ayşe Ünlüce, “2026’ya bir kala Eskişehirlilere çağrıda bulunmak isterim. Hemşehrilerimizin dünya düşüncesine, yaptığı işe, nereden geldiğine bakmadan tek paydamız Eskişehir olsun istiyoruz. Bu şehirde yaşayan, nefes alan herkes paydaş olsun ve sorunlarımızı hep birlikte çözelim. Eskişehirli hemşehrilerimiz, kurumlarımız, kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, bu kentin tüm dinamikleri birlikte hareket edelim. 2026 Eskişehir’in yılı olsun” ifadelerini kullandı.