Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Alpu çiftçisine canlı hayvan desteği

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ‘Eskişehir Modeli’ adını verdiği ve 2020 yılında Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyeleriyle protokol imzalayarak başlattığı Küçükbaş Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Alpu Fevziye mahallesinde 16 dönümlük alana kurulan küçükbaş hayvan üretim tesisinde üretilen küçükbaş hayvanların sayısı artarken, ağır ekonomik koşullar sebebiyle üretemez hale gelen küçük hayvan üreticisi ve küçük çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkta üretim ve ıslah çalışmalarına destek amacıyla Alpu ilçesinde küçük çiftçilere canlı hayvan desteğinde bulundu.

Küçükbaş Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi kapsamında destek başvurusunda bulunanlar için Alpu Belediyesi Kültür Evi ve Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Alpu Kaymakamı Metin Baskın, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları ile çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Bugünkü törenin ilk temelleri 2020 yılında atılmıştı. Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Alpu Belediye Başkanımız Gürbüz Güller’in imzaladığı protokolle başlayan süreçte Fevziye mahallemizdeki alanda küçükbaş hayvanlarımız, hepinizin emeği ile yetişti ve bugün ikinci dağıtımını yapıyoruz. Başkanlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu proje çok önemli, çünkü çiftçilerimiz hep artan maliyetleri dile getiriyor. Tabi bizler de imkânlarımız ölçüsünde tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller de projenin Alpu için çok önemli olduğunu belirterek, “Projemizde ilk dağıtımı 2022 yılında yaptık. Şimdi de ikinci dağıtımı yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in verdiği tarımsal destekler ile her zaman üreticinin yanında olmuştur. Bu proje ilklerin projesidir” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri ile birlikte muhtarların da noter huzurunda yaptığı kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. Tören çektirilen fotoğrafla sona erdi. Kura çekimiyle 16 çiftçinin her birine 9 koyun, 1 koç olmak üzere toplamda 160 adet küçükbaş hayvan, Büyükşehir Belediyesi ve Alpu Belediyesi iş birliğiyle teslim edilecek.